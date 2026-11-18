Дівчина в зимовому пальто. Фото: magnific

Улюблений пуховик, вовняне пальто чи теплий кашеміровий светр часто стають основою зимового гардероба. Протягом холодних місяців ми носимо їх майже щодня, тому з часом на тканині з'являються потертості, плями, а самі речі можуть втрачати форму. Багато залежить не лише від якості одягу, а й від того, як ми його чистимо та зберігаємо.

Новини.LIVE розповіcть, як прати, чистити та зберігати зимові речі, щоб вони не втрачали форму й не псувалися до наступного сезону.

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Прання пуховиків та зимових курток

Пуховики не так часто потребують повноцінного прання, як здається. Невеликі забруднення можна прибрати локально, а ось перед машинним пранням варто перевірити рекомендації на ярлику. Якщо воно дозволене, зазвичай обирають делікатний режим і рідкий засіб. Порошок іноді залишає розводи, які можуть бути помітні на темній тканині.

Окрема історія — сушіння. Після прання пух може збиватися, через що куртка втрачає звичний об'єм. Спеціальні кульки або чисті тенісні м'ячики в барабані допомагають розподілити наповнювач, якщо виробник дозволяє такий спосіб. Під час сушіння куртку також періодично струшують і розправляють.

Мембранні моделі мають свої особливості: для них випускають спеціальні засоби, які не пошкоджують захисне покриття. Звичайний кондиціонер для білизни в такому випадку не підходить.

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Хутряні вироби не люблять вологи та домашніх експериментів із чищенням. Пил можна прибрати спеціальною щіткою, а складні плями краще довірити хімчистці. Після прогулянки шубі або хутряному коміру достатньо дати провітритися, перш ніж повертати їх у шафу.

На замшевих речах швидко стають помітні сліди носіння, особливо після прогулянок у сиру погоду. Для сухого бруду підійде спеціальна щітка, а невеликі потертості можна прибрати гумкою для замші. Кашемір і драп поводяться інакше: через неправильне прання вони можуть сісти або втратити форму. Тому спосіб очищення тут залежить від складу тканини та рекомендацій виробника.

Як зберігати зимовий одяг

Коли зимові речі поступаються місцем весняному гардеробу, важливо подбати про їхнє зберігання. Пальта й пуховики зазвичай залишають на широких вішалках, а светри складають на полиці. Вовняні речі під власною вагою можуть витягуватися, якщо довго висять у шафі.

Перед тим як прибрати одяг на кілька місяців, його варто почистити. Навіть непомітні сліди поту, парфумів чи їжі з часом можуть перетворитися на плями. Для зберігання підійдуть тканинні чохли, а сама шафа має бути сухою та провітрюваною. Вовняні вироби також варто захистити від молі за допомогою спеціальних засобів.

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