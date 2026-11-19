Прання речей. Фото: magnific

Купити нову річ і одразу вдягнути її — цілком звичне бажання. Але перш ніж додавати обновку до гардероба, краще все-таки випрати її. Річ, яка щойно з магазину, може потребувати особливого догляду, адже невдала температура або неправильно підібраний режим здатні зіпсувати тканину вже під час першого прання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Real Simple.

Реклама

Навіщо прати одяг одразу після покупки

На перший погляд нова сорочка чи светр здаються абсолютно чистими. Та до того, як потрапити на магазинну полицю, одяг проходить довгий шлях: виробництво, пакування, перевезення, зберігання. Під час обробки тканин можуть використовувати спеціальні речовини, які захищають їх від вологи, плісняви та зминання. Їхні залишки іноді спричиняють подразнення, особливо якщо шкіра чутлива.

Окрім того, ви навряд чи знаєте, скільки людей до вас приміряли цю річ. Навіть якщо вона має охайний вигляд, на тканині можуть залишатися сліди контакту з чужою шкірою. Тому перше прання краще не пропускати.

Як випрати нову річ і не пошкодити тканину

Почніть з етикетки

Читайте також:

Зізнаймося, під час покупки ми не завжди звертаємо увагу на маленькі позначки всередині одягу. А дарма, адже саме там виробник залишає підказки, які допоможуть уникнути помилок. Бавовняну футболку можна прати в одному режимі, а вовняний светр або блузу з делікатної тканини — зовсім в іншому. Перевірте допустиму температуру, рекомендації щодо віджиму та сушіння, перш ніж запускати машинку.

Не кладіть усі нові покупки в один барабан

Особливо це стосується речей різних кольорів. Насичені сині джинси, чорна футболка або червона сорочка під час першого прання можуть віддати частину барвника. Якщо поруч опиниться білий чи бежевий одяг, він ризикує отримати небажаний відтінок. Тому світлі й темні речі краще прати окремо.

Вивертайте одяг навиворіт

Ця звичка стане у пригоді не лише під час першого прання. Якщо річ має принт, вишивку, декоративні ґудзики або інші прикраси, вивертання допоможе вберегти їх від зайвого тертя. До того ж зовнішня сторона тканини менше контактуватиме з барабаном, а отже, буде нижчим ризик потертостей і пошкоджень.

Обирайте прохолодну воду

Якщо на етикетці немає інших вказівок, для першого прання краще не використовувати гарячу воду. Висока температура може призвести до усадки, вимивання барвника або деформації окремих матеріалів. Прохолодна вода діє делікатніше, тому для багатьох повсякденних речей це вдалий варіант.

Насправді підготовка нового одягу до прання не потребує багато часу. Достатньо не ігнорувати етикетку, не змішувати речі різних кольорів і не експериментувати з температурою. А ще краще — не поспішати: кілька хвилин уваги до нової покупки можуть уберегти від розчарування після того, як дістанете її з пральної машини.

Раніше ми писали про те, що пуховик, вовняне пальто й кашеміровий светр можуть прослужити не один сезон, якщо правильно за ними доглядати. Узимку ми часто носимо ці речі майже щодня, тож на тканині поступово з’являються плями й потертості, а сам одяг може втрачати форму. Щоб цього не сталося, важливо не лише правильно прати чи чистити його, а й зберігати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що запах тютюнового диму має властивість затримуватися навіть після того, як сигарету вже загасили. Він в’їдається у волосся, залишається на шкірі рук і тканині, а звичайне провітрювання не завжди допомагає. Втім, щоб освіжити речі й позбутися неприємного запаху, часто достатньо засобів, які вже є вдома.