Дівчина чистить взуття. Фото: magnific

Взимку на черевиках залишаються білі сліди від солі, налипає бруд, а всередині накопичується волога. Після кількох тижнів такого носіння виникає спокуса просто покласти взуття в пральну машинку й забути про проблему. Але не кожна пара витримає таке очищення, навіть якщо зовні здається цілком міцною.

Новини.LIVE пояснить, яке зимове взуття можна прати в машинці, як підготувати його до очищення та в яких випадках краще обійтися без прання.

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Яке зимове взуття можна прати в машинці

Насамперед потрібно подивитися, з чого зроблені черевики. Деякі моделі з текстилю, нейлону та поліестеру допускають машинне прання. Однак остаточне рішення залежить від рекомендацій виробника: навіть синтетичне взуття може мати проклеєні деталі, утеплювач або спеціальне водовідштовхувальне покриття, якому вода й обертання барабана зашкодять.

З натуральною шкірою, замшею та нубуком експериментувати не варто. Після контакту з великою кількістю води такі матеріали можуть затвердіти, втратити колір або покритися плямами. Їх краще очищати спеціальними засобами.

Як підготувати взуття до прання

Якщо виробник дозволяє машинне прання, передусім дістаньте устілки та зніміть шнурки. Їх можна випрати окремо вручну. З підошви приберіть налиплий бруд, камінці та залишки снігу, а поверхню протріть щіткою.

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Окрім того, черевики бажано покласти в спеціальний мішок для прання. Він зменшить удари об барабан, але не зробить безпечним прання взуття, якому воно протипоказане. Для очищення краще взяти невелику кількість рідкого засобу без відбілювача. Порошок може залишитися всередині утеплювача або погано вимитися з товстих швів.

Який режим і температуру обрати

Якщо інструкція не містить інших рекомендацій, обирайте делікатний режим із температурою до 30 °C. Віджимання краще вимкнути або встановити мінімальні оберти. Гаряча вода та інтенсивне обертання можуть пошкодити клейові з'єднання, деформувати підошву й зіпсувати форму черевиків.

І не варто прати взуття разом із повсякденним одягом. Якщо машинка має спеціальну програму для взуття, скористайтеся нею, але спершу переконайтеся, що виробник конкретної пари не забороняє машинне очищення.

Коли машинне прання може зіпсувати взуття

Від пральної машинки краще відмовитися, якщо черевики зроблені з натуральної шкіри, замші чи велюру, мають хутряну підкладку або декоративні деталі, які можуть відірватися. Не варто ризикувати й тоді, коли підошва вже відклеюється, матеріал потріскався або на поверхні є пошкодження.

Окрема історія — зимове взуття з мембраною та спеціальним водовідштовхувальним просоченням. Неправильне прання здатне погіршити їхні властивості, тому для таких моделей важливо дотримуватися інструкції виробника.

Після очищення не ставте черевики на батарею й не сушіть феном. Висока температура може деформувати матеріал і послабити клей. Краще залишити їх у провітрюваному приміщенні, попередньо наповнивши папером, який вбиратиме зайву вологу.

Раніше ми писали про те, чому важливо прати нову річ і як це правильно зробити. Справа в тім, що нова річ може втратити вигляд через перше прання. Щоб цього не сталося, недостатньо просто закинути одяг у машинку й обрати звичний режим. Передусім потрібно врахувати склад тканини, рекомендації на етикетці та властивості барвника — від цього залежить, чи збереже обновка колір і форму.

Також Новини.LIVE повідомляли, як правильно чистити, сушити та зберігати зимові речі. Адже зимовий одяг часто доводиться носити місяцями, майже не змінюючи улюблений пуховик, пальто чи теплий светр. За цей час на речах з’являються сліди щоденного використання: тканина кошлатиться, комір і манжети забруднюються, а наповнювач у куртці може збиватися.