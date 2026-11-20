Дівчина займається пранням речей. Фото: magnific

Звичка кидати одяг у пральну машину після кожного виходу з дому не завжди йде йому на користь. Деякі тканини погано переносять постійний контакт із водою, мийними засобами та тертям, тому швидше втрачають колір або форму. Це не означає, що речі потрібно носити до появи плям чи неприємного запаху, але з окремими виробами справді варто бути обережнішими.

Новини.LIVE пояснить, з якими саме.

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Які речі не варто часто прати в пральній машині

Джинси

Джинси не обов'язково прати після кожного носіння. Зокрема, це стосується темного деніму, на якому з часом помітно проступають світліші ділянки. Частково це природне вицвітання, але регулярне прання прискорює процес. Якщо штани не забруднилися, їх можна вдягнути ще кілька разів. А ось пляму від кави чи їжі краще прибрати одразу, не чекаючи наступного повноцінного прання. Для джинсів із насиченим кольором також небажані висока температура та інтенсивний віджим.

Бюстгальтери

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У бюстгальтерах найбільше страждають не тканина чи мереживо, а еластичні волокна. Саме вони відповідають за посадку, і з часом через постійне розтягування та прання білизна починає гірше тримати форму. З іншого боку, залишати бюстгальтер без прання на тиждень теж не варто: на ньому накопичуються піт і залишки косметики. Якщо білизна не забруднилася, зазвичай її можна вдягнути повторно через день.

Речі з вовни та кашеміру

Вовняний светр не потребує такого самого догляду, як бавовняна футболка. Натуральні волокна чутливі до перепадів температури, інтенсивного тертя та різких рухів під час віджиму. Через це річ може сісти або втратити початкову фактуру. Кашемір теж не варто прати без нагальної потреби. Якщо светр просто ввібрав запахи після дня на роботі чи в кафе, це ще не привід запускати пральну машину. А от із плямами краще не зволікати, тим паче якщо вони жирні: спосіб очищення залежить від складу тканини та рекомендацій виробника.

Піджаки та костюми

Піджак — не та річ, яку можна бездумно покласти в барабан разом з іншими речами. Його форму підтримують внутрішні прокладки, підкладка та спеціальні шви. Після звичайного прання ці деталі можуть деформуватися, а тканина — втратити первісну посадку. Тому часте очищення всього виробу не потрібне. Якщо забруднилася лише невелика ділянка, не завжди є сенс віддавати в хімчистку весь костюм. Водночас спосіб видалення плями варто обирати з огляду на склад матеріалу, а не експериментувати з побутовою хімією.

Одяг із паєтками та бісером

Декоративні елементи роблять одяг вразливішим до механічного впливу. Під час прання паєтки можуть подряпатися або відірватися, а нитки з бісером — пошкодитися через контакт з іншими речами. Найбільший ризик становлять вироби зі складною вишивкою та декором, закріпленим тонкими нитками.

Тут важливо дивитися не лише на склад тканини, а й на спосіб кріплення прикрас. Навіть делікатний режим не гарантує, що декор залишиться неушкодженим. Якщо на етикетці вказана лише професійна чистка, краще не перевіряти, чи витримає річ домашнє прання.

Раніше ми писали про те, що кондиціонер для білизни не завжди допомагає зберегти речі в хорошому стані. На одних тканинах він залишає плівку, через яку матеріал гірше вбирає вологу, на інших може впливати на еластичність або структуру волокон. Причому шкода не обов’язково помітна одразу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що не завжди є час або можливість дістати праску, коли потрібно швидко привести одяг до ладу. Вона може зламатися, залишитися вдома під час поїздки або просто не працювати через відключення світла. Та це не означає, що доведеться виходити з дому в пом’ятій сорочці: кілька побутових хитрощів допоможуть розправити складки без звичного прасування.