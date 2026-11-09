Жіночі руки гладять м'ятий одяг на дошці для прасування. Фото: magnific

Зім'ята сорочка, складки на джинсах чи пом'ята сукня можуть зіпсувати враження від усього образу. Але що робити, коли праски немає під рукою, вона зламалася або раптово вимкнули світло? Навіть у такій ситуації можна привести одяг до ладу за допомогою звичайних речей, які знайдуться вдома або в готелі.

Новини.LIVE розповість про лайфхаки, які можуть знадобиться.

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Як розгладити одяг за допомогою вологого рушника

Цей спосіб підійде для футболок, штанів, сорочок та інших речей, на яких з'явилися помітні заломи. Знадобиться чистий рушник і рівна поверхня, наприклад стіл або стільниця.

Розкладіть зім'ятий одяг, розправте тканину руками та накрийте зверху вологим рушником. Він має бути добре змоченим, але з нього не повинна стікати вода. Злегка притискайте рушник долонями, приділяючи увагу місцям із найбільшими складками. Після цього зніміть рушник, повісьте річ на вішалки та дайте їй висохнути. Волога допоможе послабити заломи, а правильне положення тканини під час сушіння зменшить кількість складок.

Щоправда, дуже щільні джинси або речі з глибокими заломами можуть потребувати додаткового часу.

Як розгладити речі парою у ванній кімнаті

Коли ви перебуваєте в готелі або подорожуєте, на допомогу прийде гаряча пара. Для цього повісьте одяг на вішалки у ванній кімнаті подалі від душової кабіни. Увімкніть гарячу воду на кілька хвилин, щоб приміщення наповнилося парою.

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Зачиніть двері та залиште річ у ванній приблизно на 10–15 хвилин. Під впливом вологи волокна тканини стають податливішими, тому невеликі складки можуть розправитися самостійно. Після процедури перенесіть одяг у сухе місце та дайте йому провітритися.

Важливо не допускати потрапляння крапель води на тканину й не розміщувати одяг надто близько до гарячих поверхонь. Також цей метод не замінить повноцінного прасування, якщо річ дуже сильно зім'ята.

Як користуватися спреєм для розгладження одягу

Ще один спосіб обійтися без праски — спеціальний спрей для розгладження складок, який іноді називають рідкою праскою. Такі засоби продаються у відділах побутової хімії та в інтернет-магазинах. Їх зручно брати із собою у відрядження або відпустку.

Зазвичай засіб потрібно розпилити на тканину з відстані, зазначеної виробником на упаковці. Потім обережно потягніть матеріал у різні боки, розправте складки долонями та повісьте одяг на вішалки до повного висихання.

Перед використанням перевірте спрей на непомітній ділянці тканини: деякі матеріали можуть реагувати на склад засобу плямами або зміною кольору. Також не варто наносити надто багато рідини — це лише подовжить сушіння.

Якщо потрібно швидко привести до ладу повсякденний одяг, ці три способи допоможуть впоратися з невеликими складками без праски. А для щільних тканин і сильно пом'ятих речей краще обирати метод із парою або спеціальний засіб, враховуючи рекомендації на етикетці.

Раніше ми писали про те, як боротися зі статичною електрикою на одязі. Через сухе повітря та синтетичні тканини речі можуть липнути до тіла, чіплятися за колготки й навіть бити струмом. Є кілька простих способів зменшити цей ефект і повернути одягу колишній вигляд.

Також Новини.LIVE повідомляли про одну поширену помилку під час прання. Річ в тім, що шондиціонер для білизни підходить не всім тканинам: деякі речі після нього гірше вбирають вологу, втрачають еластичність або свої основні властивості.