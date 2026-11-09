Если нет утюга под рукой: как разгладить одежду в домашних условиях
Смятая рубашка, складки на джинсах или помятое платье могут испортить впечатление от всего образа. Но что делать, если утюга нет под рукой, он сломался или внезапно отключили свет? Даже в такой ситуации можно привести одежду в порядок с помощью обычных вещей, которые найдутся дома или в отеле.
Новини.LIVE расскажет о лайфхаках, которые могут пригодиться.
Как разгладить одежду с помощью влажного полотенца
Этот способ подойдет для футболок, брюк, рубашек и других вещей, на которых появились заметные заломы. Понадобится чистое полотенце и ровная поверхность, например стол или столешница.
- Разложите смятую одежду, расправьте ткань руками и накройте сверху влажным полотенцем. Оно должно быть хорошо смоченным, но с него не должна стекать вода. Слегка прижимайте полотенце ладонями, уделяя особое внимание местам с самыми сильными складками.
- После этого снимите полотенце, повесьте вещь на вешалку и дайте ей высохнуть. Влага поможет разгладить заломы, а правильное положение ткани во время сушки уменьшит количество складок.
Правда, очень плотные джинсы или вещи с глубокими заломами могут потребовать дополнительного времени.
Как разгладить вещи паром в ванной комнате
Когда вы находитесь в отеле или путешествуете, на помощь придет горячий пар. Для этого повесьте одежду на вешалки в ванной комнате подальше от душевой кабины. Включите горячую воду на несколько минут, чтобы помещение наполнилось паром.
- Закройте дверь и оставьте вещь в ванной примерно на 10–15 минут. Под воздействием влаги волокна ткани становятся более податливыми, поэтому небольшие складки могут разгладиться самостоятельно. После процедуры перенесите одежду в сухое место и дайте ей проветриться.
Важно не допускать попадания капель воды на ткань и не размещать одежду слишком близко к горячим поверхностям. Также этот метод не заменит полноценной глажки, если вещь очень сильно смята.
Как пользоваться спреем для разглаживания одежды
Еще один способ обойтись без утюга — специальный спрей для разглаживания складок, который иногда называют жидким утюгом. Такие средства продаются в отделах бытовой химии и в интернет-магазинах. Их удобно брать с собой в командировку или отпуск.
- Обычно средство нужно распылить на ткань с расстояния, указанного производителем на упаковке. Затем осторожно потяните материал в разные стороны, расправьте складки ладонями и повесьте одежду на вешалки до полного высыхания.
Перед использованием проверьте спрей на незаметном участке ткани: некоторые материалы могут реагировать на состав средства появлением пятен или изменением цвета. Также не стоит наносить слишком много жидкости — это только затянет процесс сушки.
Если нужно быстро привести в порядок повседневную одежду, эти три способа помогут справиться с небольшими складками без утюга. А для плотных тканей и сильно помятых вещей лучше выбирать метод с паром или специальное средство, учитывая рекомендации на этикетке.
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