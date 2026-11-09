Женские руки гладят смятую одежду на гладильной доске. Фото: magnific

Смятая рубашка, складки на джинсах или помятое платье могут испортить впечатление от всего образа. Но что делать, если утюга нет под рукой, он сломался или внезапно отключили свет? Даже в такой ситуации можно привести одежду в порядок с помощью обычных вещей, которые найдутся дома или в отеле.

Новини.LIVE расскажет о лайфхаках, которые могут пригодиться.

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Как разгладить одежду с помощью влажного полотенца

Этот способ подойдет для футболок, брюк, рубашек и других вещей, на которых появились заметные заломы. Понадобится чистое полотенце и ровная поверхность, например стол или столешница.

Разложите смятую одежду, расправьте ткань руками и накройте сверху влажным полотенцем. Оно должно быть хорошо смоченным, но с него не должна стекать вода. Слегка прижимайте полотенце ладонями, уделяя особое внимание местам с самыми сильными складками. После этого снимите полотенце, повесьте вещь на вешалку и дайте ей высохнуть. Влага поможет разгладить заломы, а правильное положение ткани во время сушки уменьшит количество складок.

Правда, очень плотные джинсы или вещи с глубокими заломами могут потребовать дополнительного времени.

Как разгладить вещи паром в ванной комнате

Когда вы находитесь в отеле или путешествуете, на помощь придет горячий пар. Для этого повесьте одежду на вешалки в ванной комнате подальше от душевой кабины. Включите горячую воду на несколько минут, чтобы помещение наполнилось паром.

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Закройте дверь и оставьте вещь в ванной примерно на 10–15 минут. Под воздействием влаги волокна ткани становятся более податливыми, поэтому небольшие складки могут разгладиться самостоятельно. После процедуры перенесите одежду в сухое место и дайте ей проветриться.

Важно не допускать попадания капель воды на ткань и не размещать одежду слишком близко к горячим поверхностям. Также этот метод не заменит полноценной глажки, если вещь очень сильно смята.

Как пользоваться спреем для разглаживания одежды

Еще один способ обойтись без утюга — специальный спрей для разглаживания складок, который иногда называют жидким утюгом. Такие средства продаются в отделах бытовой химии и в интернет-магазинах. Их удобно брать с собой в командировку или отпуск.

Обычно средство нужно распылить на ткань с расстояния, указанного производителем на упаковке. Затем осторожно потяните материал в разные стороны, расправьте складки ладонями и повесьте одежду на вешалки до полного высыхания.

Перед использованием проверьте спрей на незаметном участке ткани: некоторые материалы могут реагировать на состав средства появлением пятен или изменением цвета. Также не стоит наносить слишком много жидкости — это только затянет процесс сушки.

Если нужно быстро привести в порядок повседневную одежду, эти три способа помогут справиться с небольшими складками без утюга. А для плотных тканей и сильно помятых вещей лучше выбирать метод с паром или специальное средство, учитывая рекомендации на этикетке.

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