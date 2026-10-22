Девушка в образе с джинсами. Фото: magnific

Осенью 2026 года француженки старше 50 лет носят джинсы-сигареты, сочетая их с черным ремнем и крупной золотой пряжкой. Такой наряд не требует сложных сочетаний и подходит для самых разных случаев. Знакомые вещи приобретают иной характер благодаря именно удачно подобранным деталям.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на УНІАН.

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Какие джинсы выбирают француженки после 50 лет

В гардеробе парижанок немало вещей, которые остаются актуальными годами. Длинные шерстяные пальто, кардиганы, кожаные сумки и классические джинсы пригодятся в холодное время года. Этой осенью к привычному набору добавились и практичные джинсы-сигареты. Этот фасон возвращается в коллекции дизайнеров, хотя его силуэт знаком еще с прошлых десятилетий. Хайдер Акерманн использовал его в коллекции Tom Ford Resort 2026, в частности представив модели из черной кожи. На показе Chloé сезона весна-лето 2026 были и цветные брюки-сигареты с высокой посадкой.

Женщины старше 50 лет выбирают преимущественно джинсовые модели, которые облегают бедра, а ниже колен остаются прямыми и немного сужаются к низу. Они не такие широкие, как бойфренды, но и не обтягивают ноги, как скинни.

Трендовые джинсы-сигареты. Фото: Instagram

Эти джинсы часто носят с черным ремнем с большой золотой пряжкой. Он привлекает внимание к талии и делает даже простое сочетание джинсов с джемпером более выразительным. Золотой оттенок можно подчеркнуть серьгами, браслетом или фурнитурой сумки.

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Джинсы с ремнем. Фото: Instagram

Для прогулок подойдут тонкий свитер, кардиган или рубашка, дополненные длинным пальто. Из обуви можно выбрать лоферы, балетки или ботинки на невысоком каблуке. Если планируется вечерний выход, вместо трикотажа стоит надеть жакет и добавить лаконичные украшения.

Также при покупке важно обратить внимание на посадку. Джинсы не должны собираться складками на бедрах. Длину лучше проверять вместе с обувью, с которой планируете их носить: брючины могут открывать лодыжку или доходить до верхнего края ботинок.

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