Дівчина в образі з джинсами. Фото: magnific

Восени 2026 року француженки після 50 років носять джинси-сигарети, а поєднують їх з чорним ременем і великою золотою пряжкою. Такий комплект не потребує складних комбінацій і підходить для різних випадків. Знайомі речі набувають іншого характеру завдяки саме влучно підібраним деталям.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

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Які джинси обирають француженки після 50 років

У гардеробі парижанок чимало речей, які залишаються актуальними роками. Довгі вовняні пальта, кардигани, шкіряні сумки та класичні джинси знадобляться у холодну пору. Цієї осені до звичного набору додали й практичні джинси-сигарети. Фасон, що повертається в колекції дизайнерів, хоча його силует знайомий ще з минулих десятиліть. Хайдер Акерманн використав його в колекції Tom Ford Resort 2026, зокрема представивши моделі з чорної шкіри. На показі Chloé сезону весна-літо 2026 були й кольорові штани-сигарети з високою посадкою.

Жінки після 50 років обирають переважно джинсові моделі, які облягають стегна, а нижче колін залишаються прямими та трохи звужуються донизу. Вони не такі широкі, як бойфренди, але й не обтягують ноги, як скінні.

Трендові джинси-сигарети. Фото: Instagram

Ці джинси часто носять з чорним ременем із великою золотою пряжкою. Він привертає увагу до талії та робить навіть просте поєднання джинсів із джемпером виразнішим. Золотий відтінок можна підтримати сережками, браслетом або фурнітурою сумки.

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Джинси з ременем. Фото: Instagram

Для прогулянок підійдуть тонкий светр, кардиган чи сорочка, доповнені довгим пальтом. Із взуття можна обрати лофери, балетки або черевики на невисоких підборах. Якщо планується вихід увечері, замість трикотажу варто вдягнути жакет і додати лаконічні прикраси.

Також під час купівлі важливо звернути увагу на посадку. Джинси не повинні збиратися складками на стегнах. Довжину краще перевіряти разом із взуттям, з яким плануєте їх носити: штанини можуть відкривати щиколотку або доходити до верхнього краю черевиків.

Раніше ми писали про речі, які можуть зіпсувати образ після 50 років. Міні, неонові кольори й леопардовий принт не обов’язково викреслювати з гардероба, але невдалий крій або поєднання здатні зробити вбрання недоречним.

Також Новини.LIVE повідомляли про кольори манікюру, які роблять руки візуально молодшими, а тепер — про відтінки, з якими варто бути обережнішими жінкам у віці. Дуже темні й холодні лаки можуть різко контрастувати зі шкірою та привертати увагу до вен, пігментних плям і почервоніння.