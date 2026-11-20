Девушка стирает вещи. Фото: magnific

Привычка бросать одежду в стиральную машину после каждого выхода из дома не всегда идет ей на пользу. Некоторые ткани плохо переносят постоянный контакт с водой, моющими средствами и трением, поэтому быстрее теряют цвет или форму. Это не означает, что вещи нужно носить до появления пятен или неприятного запаха, но с отдельными изделиями действительно стоит быть осторожнее.

Новини.LIVE объяснит, с какими именно.

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Какие вещи не стоит часто стирать в стиральной машине

Джинсы

Джинсы не обязательно стирать после каждой носки. В частности, это касается темного денима, на котором со временем заметно проступают более светлые участки. Отчасти это естественное выцветание, но регулярная стирка ускоряет этот процесс. Если брюки не запачкались, их можно надеть еще несколько раз. А вот пятно от кофе или еды лучше убрать сразу, не дожидаясь следующей полноценной стирки. Для джинсов с насыщенным цветом также нежелательны высокая температура и интенсивный отжим.

Бюстгальтеры

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В бюстгальтерах больше всего страдают не ткань или кружево, а эластичные волокна. Именно они отвечают за посадку, и со временем из-за постоянного растяжения и стирки белье начинает хуже держать форму. С другой стороны, оставлять бюстгальтер без стирки на неделю тоже не стоит: на нем скапливаются пот и остатки косметики. Если белье не запачкалось, обычно его можно надеть повторно через день.

Вещи из шерсти и кашемира

Шерстяной свитер не требует такого же ухода, как хлопковая футболка. Натуральные волокна чувствительны к перепадам температуры, интенсивному трению и резким движениям во время отжима. Из-за этого вещь может сесть или потерять первоначальную фактуру. Кашемир тоже не стоит стирать без крайней необходимости. Если свитер просто впитал запахи после дня на работе или в кафе, это еще не повод запускать стиральную машину. А вот с пятнами лучше не медлить, тем более если они жирные: способ очистки зависит от состава ткани и рекомендаций производителя.

Пиджаки и костюмы

Пиджак — не та вещь, которую можно бездумно положить в барабан вместе с другими вещами. Его форму поддерживают внутренние прокладки, подкладка и специальные швы. После обычной стирки эти детали могут деформироваться, а ткань — потерять первоначальную посадку. Поэтому частая стирка всего изделия не требуется. Если загрязнился лишь небольшой участок, не всегда имеет смысл сдавать в химчистку весь костюм. При этом способ удаления пятна следует выбирать с учетом состава материала, а не экспериментировать с бытовой химией.

Одежда с пайетками и бисером

Декоративные элементы делают одежду более уязвимой к механическому воздействию. Во время стирки пайетки могут поцарапаться или оторваться, а нитки с бисером — повредиться из-за контакта с другими вещами. Наибольший риск представляют изделия со сложной вышивкой и декором, закрепленным тонкими нитками.

Здесь важно обращать внимание не только на состав ткани, но и на способ крепления украшений. Даже деликатный режим не гарантирует, что декор останется неповрежденным. Если на этикетке указана только профессиональная чистка, лучше не проверять, выдержит ли вещь домашнюю стирку.

Ранее мы писали о том, что кондиционер для белья не всегда помогает сохранить вещи в хорошем состоянии. На одних тканях он оставляет пленку, из-за которой материал хуже впитывает влагу, на других может влиять на эластичность или структуру волокон. Причем вред не обязательно заметен сразу.

Также Новини.LIVE сообщали, что не всегда есть время или возможность достать утюг, когда нужно быстро привести одежду в порядок. Он может сломаться, остаться дома во время поездки или просто не работать из-за отключения света. Но это не значит, что придется выходить из дома в помятой рубашке: несколько бытовых хитростей помогут разгладить складки без привычной глажки.