Женщина надевает обувь. Фото: magnific

Даже в зимних сапогах с мехом ноги могут замерзнуть уже через несколько минут на улице. Часто причина кроется в тонкой подошве, влаге внутри обуви или носках, которые плохо удерживают тепло. В таких случаях стоит начать со стелек. Именно через подошву стопы часто ощущают холод, особенно когда приходится долго стоять на остановке или ходить по заснеженным улицам.

Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA расскажут о материалах, которые помогают уменьшить потери тепла, а найти их можно даже дома.

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Что положить в обувь, чтобы ноги не мерзли

Теплые стельки

Начать стоит с замены обычных стелек на меховые или плотные хлопчатобумажные. Они создают дополнительный слой между стопой и подошвой, благодаря чему холод ощущается не так сильно. Если покупать новые стельки не хочется, в некоторых случаях используют газетную бумагу. Ее кладут под стельку в несколько слоев. Бумага частично задерживает холод и впитывает влагу, однако быстро намокает, поэтому для ежедневного использования этот вариант не слишком удобен.

Перцовый пластырь

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Перцовый пластырь продается в аптеках, но использовать его для утепления ног нужно осторожно. Средство может раздражать кожу, вызывать сильное жжение и ожоги. В народных советах можно встретить рекомендацию наклеивать пластырь на носки и надевать сверху еще одну пару.

Сухая горчица

Среди домашних способов утепления упоминают и сухую горчицу, которую насыпают во вторую пару носков. Однако пользоваться этим советом может быть опасно: горчица может вызвать раздражение кожи, а при длительном контакте — ожоги.

Фольга под стелькой

Если ноги мерзнут из-за холодной подошвы, можно воспользоваться специальными фольгированными стельками. Их изготавливают из материалов, которые помогают уменьшить потери тепла. Для временного утепления иногда используют фольгу под обычной стелькой. Важно, чтобы материал лежал ровно, не собирался складками и не скользил во время ходьбы. Но если из-за дополнительного слоя ботинки становятся тесными, лучше отказаться от такого решения.

Как выбрать зимнюю обувь, чтобы ноги не мерзли

Ни одна стелька не компенсирует всех недостатков обуви. Если подошва тонкая, а верх пропускает воду, ноги все равно будут быстро мерзнуть.

Для зимы лучше выбирать ботинки с толстой подошвой и материалом, защищающим от влаги.

Кожаная обувь может подходить для холодной погоды, если правильно ухаживать за ней и использовать средства для защиты от воды.

И желательно избегать слишком тесных ботинок.

Ранее мы писали о том, почему мокрые ботинки не стоит ставить на батарею. Из-за высокой температуры подошва может деформироваться, а клей — потерять прочность, поэтому лучше отказаться от этого способа.

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