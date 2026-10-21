Жінка одягає взуття. Фото: magnific

Навіть у зимових чоботах із хутром ноги можуть замерзнути вже за кілька хвилин на вулиці. Часто причина криється в тонкій підошві, волозі всередині взуття або шкарпетках, які погано утримують тепло. У таких випадках варто почати з устілок. Саме через підошву стопи часто відчувають холод, особливо коли доводиться довго стояти на зупинці чи ходити засніженими вулицями.

Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA розповість про матеріали, які допомагають зменшити втрату тепла, а знайти їх можна навіть удома.

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Що покласти у взуття, щоб ноги не мерзли

Теплі устілки

Почати варто із заміни звичайних устілок на хутряні або щільні бавовняні. Вони створюють додатковий прошарок між стопою та підошвою, завдяки чому холод відчувається не так сильно. Якщо купувати нові устілки не хочеться, у деяких випадках використовують газетний папір. Його кладуть під устілку в кілька шарів. Папір частково затримує холод і вбирає вологу, проте швидко відволожується, тому для щоденного використання цей варіант не надто зручний.

Перцевий пластир

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Перцевий пластир продається в аптеках, але використовувати його для утеплення ніг потрібно обережно. Засіб може подразнювати шкіру, спричиняти сильне печіння та опіки. У народних порадах можна зустріти рекомендацію наклеювати пластир на шкарпетки й надягати зверху ще одну пару.

Суха гірчиця

Серед домашніх способів утеплення згадують і суху гірчицю, яку насипають у другу пару шкарпеток. Проте користуватися цією порадою може бути небезпечно: гірчиця може спричинити подразнення шкіри, а за тривалого контакту — опіки.

Фольга під устілкою

Якщо ноги мерзнуть через холодну підошву, можна скористатися спеціальними фольгованими устілками. Їх виготовляють із матеріалів, які допомагають зменшити втрату тепла. Для тимчасового утеплення іноді використовують фольгу під звичайною устілкою. Важливо, щоб матеріал лежав рівно, не збирався складками й не ковзав під час ходьби. Але якщо через додатковий шар черевики стають тісними, краще відмовитися від такого рішення.

Як вибрати зимове взуття, щоб ноги не мерзли

Жодна устілка не компенсує всіх недоліків взуття. Якщо підошва тонка, а верх пропускає воду, ноги все одно швидко мерзнуть.

Для зими краще вибирати черевики з товстою підошвою та матеріалом, який захищає від вологи.

Шкіряне взуття може підходити для холодної погоди, якщо правильно доглядати за ним і використовувати засоби для захисту від води.

І бажано уникати дуже тісних черевиків.

Раніше ми писали про те, чому мокрі черевики не варто ставити на батарею. Через високу температуру підошва може деформуватися, а клей — втратити міцність, тому краще відмовитися від цього способу.

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