Возвращение легенды: почему обувь с открытым носком снова в тренде

Весна 2026 года принесла нам тренд, который трудно игнорировать: обувь с открытым носком снова возглавила модные хит-парады. Пока все ждали очередную порцию массивных кроссовок или тонких ремешков, дизайнеры сделали ставку на сдержанную сексуальность и легкий ретро-вайб. И, кажется, не прогадали.

Почему все вдруг заговорили об открытом носке

После нескольких лет господства громоздких платформ, мода развернулась в сторону изящества. Весь акцент на форме и качестве, что делает образ более дорогим на вид.

Секрет успеха такой обуви в контрастах. Модницы по всему миру уже вовсю миксуют такие туфли и сандалии с абсолютно разными вещами:

С обычными джинсами: что-то в стиле легкой "французской" расслабленности.

что-то в стиле легкой "французской" расслабленности. Со строгими костюмами: удачный выбор, если хочется немного разбавить офисную серьезность.

удачный выбор, если хочется немного разбавить офисную серьезность. С платьями миди: Идеальный вариант для вечернего выхода.

Эта обувь подкупает своей практичностью. Не нужно думать о том, как вписать ее в гардероб, ведь она буквально подходит ко всей базовой одежде, которая у вас уже есть.

Если обычно весенние тренды быстро угасают, то открытый носок явно пришел надолго. Эксперты уверены, что эти модели будут актуальны и в летний сезон и останутся в топе до самой осени. Так что, если вы ищете одну пару обуви, которая станет инвестицией в стиль на весь 2026 год, вы ее нашли.

