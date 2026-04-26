Повернення легенди: чому взуття з відкритим носком знову в тренді

Весна 2026 року принесла нам тренд, який важко ігнорувати: взуття з відкритим носком знову очолило модні хіт-паради. Поки всі чекали на чергову порцію масивних кросівок чи тонких ремінців, дизайнери зробили ставку на стриману сексуальність та легкий ретро-вайб. І, здається, не прогадали.

Чому всі раптом заговорили про відкритий носок

Після кількох років панування громіздких платформ, мода розвернулася в бік витонченості. Весь акцент на формі та якості, що робить образ дорожчим на вигляд.

Секрет успіху такого взуття у контрастах. Модниці по всьому світу вже щосили міксують такі туфлі та сандалі з абсолютно різними речами:

Зі звичайними джинсами: щось в стилі легкої "французької" розслабленості.

щось в стилі легкої "французької" розслабленості. Зі строгими костюмами: вдалий вибір, якщо хочеться трохи розбавити офісну серйозність.

вдалий вибір, якщо хочеться трохи розбавити офісну серйозність. З сукнями міді: Ідеальний варіант для вечірнього виходу.

Це взуття підкуповує своєю практичністю. Не потрібно думати про те, як вписати його в гардероб, адже воно буквально пасує до всього базового одягу, який у вас уже є.

Якщо зазвичай весняні тренди швидко згасають, то відкритий носок явно прийшов надовго. Експерти впевнені, що ці моделі будуть актуальні і у літній сезон і залишаться в топі до самої осені. Тож, якщо ви шукаєте одну пару взуття, яка стане інвестицією в стиль на весь 2026 рік, ви її знайшли.

