Головна Мода В моду повертається найбільш суперечливе взуття 2000-х

В моду повертається найбільш суперечливе взуття 2000-х

Дата публікації: 26 квітня 2026 11:53
Повернення легенди: чому взуття з відкритим носком знову в тренді
Різне взуття. Фото: freepik

Весна 2026 року принесла нам тренд, який важко ігнорувати: взуття з відкритим носком знову очолило модні хіт-паради. Поки всі чекали на чергову порцію масивних кросівок чи тонких ремінців, дизайнери зробили ставку на стриману сексуальність та легкий ретро-вайб. І, здається, не прогадали.

Редакція Новини.LIVE розповість про останні тренди у взутті. 

Чому всі раптом заговорили про відкритий носок

Після кількох років панування громіздких платформ, мода розвернулася в бік витонченості. Весь акцент на формі та якості, що робить образ дорожчим на вигляд.

Секрет успіху такого взуття у контрастах. Модниці по всьому світу вже щосили міксують такі туфлі та сандалі з абсолютно різними речами:

  • Зі звичайними джинсами: щось в стилі легкої "французької" розслабленості.
  • Зі строгими костюмами: вдалий вибір, якщо хочеться трохи розбавити офісну серйозність.
  • З сукнями міді: Ідеальний варіант для вечірнього виходу.

Це взуття підкуповує своєю практичністю. Не потрібно думати про те, як вписати його в гардероб, адже воно буквально пасує до всього базового одягу, який у вас уже є.

Якщо зазвичай весняні тренди швидко згасають, то відкритий носок явно прийшов надовго. Експерти впевнені, що ці моделі будуть актуальні і у літній сезон і залишаться в топі до самої осені. Тож, якщо ви шукаєте одну пару взуття, яка стане інвестицією в стиль на весь 2026 рік, ви її знайшли. 

Раніше ми писали про те, що варто звернути увагу на мюлі на танкетці у сезоні весна-літо 2026. Цей літній тренд з 90-х знову буде актуальним.

Також Новини.LIVE повідомляли, які пари взуття будуть служити основою для ваших образів у 2026 році. В добірці представлені, як практичні, так і ефектні моделі.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

