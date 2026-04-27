Элегантный тренч Тони Хижняк: беспроигрышный выбор на все времена

Тоня Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actress

Весной плащ будет в большинстве случаев правильным выбором. Недавно звезда сериала "Подмена" Тоня Хижняк показала, как из обычных базовых вещей собрать лук, который будет всегда выглядеть стильно.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина расскажет о нем подробнее.

Трендовый тренч, который носит Тоня Хижняк

Актриса сделала ставку на проверенную временем базу, но с интересными цветовыми акцентами.

Правильный тренч

Речь о свободном двубортном плаще длины миди в классическом песочном цвете. Именно такой крой со спущенным плечом сейчас самый актуальный, ведь он не сковывает движений. А еще, чтобы разбавить бежевый цвет, Тоня добавила джемпер нежно-голубого оттенка.

Читайте также:

Светлый низ

Вместо привычных синих или черных джинсов — молочный деним. Белые или кремовые брюки весной всегда пользуются спросом. Прямой крой — это вообще маст-хэв, потому что он подходит любому типу фигуры.

Интересная обувь

Ноги актрисы в этом образе кажутся невероятно длинными. Секрет в бежевых замшевых сапогах с острым носком. Поскольку цвет обуви совпадает с тоном брюк, создается единая вертикальная линия, которая визуально добавляет роста.

Образ от Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actress

В целом образ выглядит достаточно гармонично. Тренч — это вообще удачная инвестиция: сегодня вы надеваете его с кроссовками на прогулку в парк, а завтра с платьем и каблуками на вечернюю встречу.

С чем еще миксовать такой плащ:

брюки-палаццо и лаконичные лоферы;

худи с капюшоном, кеды и любимая кепка;

легкое атласное платье и тонкий пояс на талии, чтобы подчеркнуть силуэт.

Все эти вещи будут в тренде не один сезон, а годы. Секрет в том, чтобы выбрать качественные ткани и простые фасоны, которые никогда не выйдут из моды.

