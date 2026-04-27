Трендовий тренч Тоні Хижняк, який не втрачає актуальності

Трендовий тренч Тоні Хижняк, який не втрачає актуальності

Дата публікації: 27 квітня 2026 11:44
Елегантний тренч Тоні Хижняк: безпрограшний вибір на усі часи
Тоня Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actress

Весною плащ буде в більшості випадків правильним вибором. Нещодавно зірка серіалу "Підміна" Тоня Хижняк показала, як зі звичайних базових речей зібрати лук, що буде завжди мати стильний вигляд.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна розповість про нього детальніше.

Трендовий тренч, що носить Тоня Хижняк

Акторка зробила ставку на перевірену часом базу, але з цікавими кольоровими акцентами.

Правильний тренч

Мова про вільний двобортний плащ довжини міді у класичному пісочному кольорі. Саме такий крій зі спущеним плечем зараз найактуальніший, адже він не сковує рухів. А ще, щоб розбавити бежевий колір, Тоня додала джемпер ніжно-блакитного відтінку. 

Читайте також:

Світлий низ

Замість звичних синіх або чорних джинсів — молочний денім. Білі або кремові штани навесні завжди мають попит. Прямий крій — це взагалі маст-хев, бо він пасує будь-якому типу фігури.

Цікаве взуття

Ноги акторки у цьому образі здаються неймовірно довгими. Секрет у бежевих замшевих чоботях із гострим носком. Оскільки колір взуття збігається з тоном штанів, створюється єдина вертикальна лінія, яка візуально додає зросту.

Тоня Хижняк обрала стильний тренч на цю весну
Образ від Хижняк. Фото: Instagram/tonya_actress

В цілому образ має досить гармонійний вигляд. Тренч — це взагалі вдала інвестиція: сьогодні ви вдягаєте його з кросівками на прогулянку в парк, а завтра з сукнею та підборами на вечірню зустріч.

З чим ще міксувати такий плащ:

  • штани-палаццо та лаконічні лофери;
  • худі з капюшоном, кеди та улюблена кепка;
  • легка атласна сукня і тонкий пояс на талії, щоб підкреслити силует.

Усі ці речі будуть в тренді не один сезон, а роки. Секрет у тому, щоб обрати якісні тканини та прості фасони, які ніколи не вийдуть з моди.

Раніше ми писали про те, яка сумка у гардеробі телеведучої Лесі Нікітюк варта уваги. Таку зараз важко знайти.

Також ми повідомляли, які джинси варто приміряти цього сезону за прикладом Наді Дорофєєвої.  Вона їх дуже вдало обіграла в своєму образі.

верхній одяг трендові образи Антоніна Хижняк
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
