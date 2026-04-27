Елегантний тренч Тоні Хижняк: безпрограшний вибір на усі часи

Трендовий тренч Тоні Хижняк, який не втрачає актуальності
Весною плащ буде в більшості випадків правильним вибором. Нещодавно зірка серіалу "Підміна" Тоня Хижняк показала, як зі звичайних базових речей зібрати лук, що буде завжди мати стильний вигляд.
Редакція Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна розповість про нього детальніше.
Трендовий тренч, що носить Тоня Хижняк
Акторка зробила ставку на перевірену часом базу, але з цікавими кольоровими акцентами.
Правильний тренч
Мова про вільний двобортний плащ довжини міді у класичному пісочному кольорі. Саме такий крій зі спущеним плечем зараз найактуальніший, адже він не сковує рухів. А ще, щоб розбавити бежевий колір, Тоня додала джемпер ніжно-блакитного відтінку.
Світлий низ
Замість звичних синіх або чорних джинсів — молочний денім. Білі або кремові штани навесні завжди мають попит. Прямий крій — це взагалі маст-хев, бо він пасує будь-якому типу фігури.
Цікаве взуття
Ноги акторки у цьому образі здаються неймовірно довгими. Секрет у бежевих замшевих чоботях із гострим носком. Оскільки колір взуття збігається з тоном штанів, створюється єдина вертикальна лінія, яка візуально додає зросту.
В цілому образ має досить гармонійний вигляд. Тренч — це взагалі вдала інвестиція: сьогодні ви вдягаєте його з кросівками на прогулянку в парк, а завтра з сукнею та підборами на вечірню зустріч.
З чим ще міксувати такий плащ:
- штани-палаццо та лаконічні лофери;
- худі з капюшоном, кеди та улюблена кепка;
- легка атласна сукня і тонкий пояс на талії, щоб підкреслити силует.
Усі ці речі будуть в тренді не один сезон, а роки. Секрет у тому, щоб обрати якісні тканини та прості фасони, які ніколи не вийдуть з моди.
