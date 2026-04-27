Елегантний тренч Тоні Хижняк: безпрограшний вибір на усі часи

Тоня Хижняк.

Весною плащ буде в більшості випадків правильним вибором. Нещодавно зірка серіалу "Підміна" Тоня Хижняк показала, як зі звичайних базових речей зібрати лук, що буде завжди мати стильний вигляд.

Трендовий тренч, що носить Тоня Хижняк

Акторка зробила ставку на перевірену часом базу, але з цікавими кольоровими акцентами.

Правильний тренч

Мова про вільний двобортний плащ довжини міді у класичному пісочному кольорі. Саме такий крій зі спущеним плечем зараз найактуальніший, адже він не сковує рухів. А ще, щоб розбавити бежевий колір, Тоня додала джемпер ніжно-блакитного відтінку.

Світлий низ

Замість звичних синіх або чорних джинсів — молочний денім. Білі або кремові штани навесні завжди мають попит. Прямий крій — це взагалі маст-хев, бо він пасує будь-якому типу фігури.

Цікаве взуття

Ноги акторки у цьому образі здаються неймовірно довгими. Секрет у бежевих замшевих чоботях із гострим носком. Оскільки колір взуття збігається з тоном штанів, створюється єдина вертикальна лінія, яка візуально додає зросту.

Образ від Хижняк.

В цілому образ має досить гармонійний вигляд. Тренч — це взагалі вдала інвестиція: сьогодні ви вдягаєте його з кросівками на прогулянку в парк, а завтра з сукнею та підборами на вечірню зустріч.

З чим ще міксувати такий плащ:

штани-палаццо та лаконічні лофери;

худі з капюшоном, кеди та улюблена кепка;

легка атласна сукня і тонкий пояс на талії, щоб підкреслити силует.

Усі ці речі будуть в тренді не один сезон, а роки. Секрет у тому, щоб обрати якісні тканини та прості фасони, які ніколи не вийдуть з моди.

