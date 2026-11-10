Девушка с короткой челкой. Фото: magnific

Микрочелка — отличный вариант для тех, кому хочется перемен, но жалко обрезать длинные волосы. Несколько коротких прядей над бровями способны заметно изменить лицо, открыть взгляд и придать прическе дерзости. Но прежде чем решиться на такой шаг, стоит понять, подойдет ли он именно вам.

Как именно это сделать, расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue España.

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Почему короткая челка снова в моде

В последние годы многие отращивали челку, чтобы можно было зачесать ее за уши или разделить пробором. Теперь все чаще в салонах просят обратное — очень короткие пряди, заканчивающиеся посередине лба или чуть выше бровей. Такую прическу называют micro fringe или baby bangs.

Интерес к ней заметно вырос. По данным платформы Fresha, в 2026 году количество поисковых запросов "micro fringe" в Google увеличилось на 258%. Среди знаменитостей, которые уже попробовали эту стрижку, — Пенелопа Крус, Зендея и Бланка Суарес.

Стилист Мануэль Сабалета связывает популярность микрочелки с желанием отойти от привычных причесок с длинными ровными волосами. Похоже, многим просто хочется чего-то другого, но без кардинального изменения длины.

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Кому подойдет микрочелка

Не стоит думать, что такая стрижка подходит только девушкам с идеально овальным лицом. Стилист Хуандиеготео считает, что ограничений по форме лица нет. Главное — подобрать подходящую длину и форму челки.

Овальное лицо. Можно смело экспериментировать с густотой, длиной и формой прядей.

Удлиненное лицо. Короткая челка визуально уравновешивает пропорции и привлекает внимание к глазам.

Квадратное лицо. Ровный срез подчеркнет скулы и выразительную линию челюсти. Если не хочется делать черты лица еще более четкими, лучше выбрать текстурированный вариант.

Круглое лицо. Можно попробовать слегка изогнутую или профилированную челку, которая не будет создавать слишком резкой горизонтальной линии.

С какими стрижками носить короткую челку

Одно из самых интересных сочетаний — пикси с микрочелкой. Короткие волосы открывают лицо, а пряди над бровями акцентируют внимание на глазах. Такой вариант понравится тем, кто не боится заметных изменений.

Любительницам многослойных стрижек стоит присмотреться к шегги. Неровные пряди и короткая челка создают слегка небрежный образ, который не нужно часами укладывать перед зеркалом.

Еще один вариант — боб. С ровным срезом прическа будет выглядеть графично, а с неровными кончиками — менее строго. Кстати, отказываться от длинных волос тоже не придется: микрочелку можно добавить и к многослойной стрижке.

Как часто нужно подстригать микрочелку

Есть один момент, который лучше учесть еще до похода в салон: короткая челка требует регулярной коррекции. Волосы отрастают, и уже через несколько недель пряди могут потерять первоначальную форму. Хуандиеготео советует обновлять стрижку каждые две-три недели.

Микрочелка. Фото: скриншот из видео, Instagram

Обладательницам волнистых и вьющихся волос нужно быть особенно внимательными. После высыхания пряди подпрыгивают вверх, поэтому мастер должен правильно рассчитать длину. И хотя может показаться, что подравнять несколько коротких прядей дома несложно, лучше не рисковать. Микрочелка не прощает спешки: даже небольшая ошибка будет заметна, а исправить ее быстро не получится.

Ранее мы писали о том, что каждое утро можно тратить меньше времени на фен и брашинг, если правильно подобрать стрижку. Шегги, удлиненное каре и пикси имеют разную длину и форму, но каждая из них может красиво лежать без длительной укладки. Важно лишь учесть структуру волос и их естественное направление роста.

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