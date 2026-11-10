Дівчина з коротким чубчиком. Фото: magnific

Мікрочубчик — хороший варіант для тих, кому хочеться змін, але шкода відрізати довге волосся. Кілька коротких пасом над бровами здатні помітно змінити обличчя, відкрити погляд і додати зачісці зухвалості. Та перш ніж наважитися на такий крок, варто зрозуміти, чи пасуватиме він саме вам.

Як саме це зробити, розповість Новини.LIVE з посиланням на Vogue España.

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Чому короткий чубчик знову в моді

Останніми роками багато хто відрощував чубчик, щоб можна було прибрати його за вуха або розділити проділом. Тепер усе частіше в салонах просять протилежне — дуже короткі пасма, які закінчуються посередині чола або трохи вище брів. Таку зачіску називають micro fringe або baby bangs.

Інтерес до неї помітно зріс. За даними платформи Fresha, у 2026 році кількість пошукових запитів micro fringe у Google збільшилася на 258%. Серед знаменитостей, які вже спробували цю стрижку, — Пенелопа Крус, Зендея та Бланка Суарес.

Стиліст Мануель Сабалета пов'язує популярність мікрочубчика з бажанням відійти від звичних зачісок із довгим рівним волоссям. Схоже, багатьом просто хочеться чогось іншого, але без кардинальної зміни довжини.

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Кому підійде мікрочубчик

Не варто думати, що така стрижка пасує лише дівчатам з ідеально овальним обличчям. Стиліст Хуандієготео вважає, що обмежень за формою обличчя немає. Головне — знайти відповідну довжину та форму чубчика.

Овальне обличчя. Можна сміливо експериментувати з густотою, довжиною та формою пасом.

Видовжене обличчя. Короткий чубчик візуально врівноважує пропорції та привертає увагу до очей.

Квадратне обличчя. Рівний зріз підкреслить вилиці та виразну лінію щелепи. Якщо не хочеться робити риси ще чіткішими, краще вибрати текстурований варіант.

Кругле обличчя. Можна спробувати трохи вигнутий або профільований чубчик, який не створюватиме надто різкої горизонтальної лінії.

З якими стрижками носити короткий чубчик

Одне з найцікавіших поєднань — піксі з мікрочубчиком. Коротке волосся відкриває обличчя, а пасма над бровами роблять акцент на очах. Такий варіант сподобається тим, хто не боїться помітних змін.

Любителькам багатошарових стрижок варто придивитися до шеггі. Нерівні пасма та короткий чубчик створюють трохи недбалий образ, який не потрібно годинами укладати перед дзеркалом.

Ще один варіант — боб. Із рівним зрізом зачіска виглядатиме графічно, а з нерівними кінчиками — менш строго. До речі, відмовлятися від довгого волосся теж не доведеться: мікрочубчик можна додати й до багатошарової стрижки.

Як часто потрібно підстригати мікрочубчик

Є один момент, який краще врахувати ще до походу в салон: короткий чубчик потребує регулярної корекції. Волосся відростає, і вже за кілька тижнів пасма можуть втратити початкову форму. Хуандієготео радить оновлювати стрижку кожні два-три тижні.

Мікрочубик. Фото: скриншот з відео, Instagram

Власницям хвилястого та кучерявого волосся потрібно бути особливо уважними. Після висихання пасма підстрибують угору, тому майстер має правильно розрахувати довжину. І хоча може здатися, що підрівняти кілька коротких пасом удома нескладно, краще не ризикувати. Мікрочубчик не пробачає поспіху: навіть невелика помилка буде помітною, а виправити її швидко не вийде.

Раніше ми писали про те, що щоранку можна витрачати менше часу на фен і брашинг, якщо правильно підібрати стрижку. Шеггі, подовжене каре та піксі мають різну довжину й форму, але кожна з них може гарно лежати без тривалої укладки. Важливо лише врахувати структуру волосся та його природний напрямок росту.

Також Новини.LIVE повідомляли, що сиве волосся може стати виразною частиною образу, якщо правильно підібрати стрижку. Стилісти радять не приховувати сріблясті пасма, а підкреслювати їх за допомогою вдалої форми. Є три варіанти, які підійдуть жінкам після 40 років.