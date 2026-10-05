Перед походом до перукаря: як визначити свою ідеальну довжину волосся

Стрижка волосся. Фото: magnific

Восени багато хто замислюється про нову стрижку. Після літа волосся часто стає сухішим, кінчики починають сіктися, а звична зачіска вже не подобається. У такий момент хочеться просто відрізати зайве й почати сезон із новою довжиною. Але як зрозуміти, чи пасуватиме вам коротке волосся? Перед записом до перукаря можна спробувати один простий трюк удома. Для нього знадобляться лише лінійка, ручка та дзеркало.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на експертів з myself.de.

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Як перевірити, чи пасуватиме коротке волосся

Цей спосіб називають правилом 5,5 см. Його пов'язують із перукарями бренду John Frieda. Сенс тесту дуже простий: потрібно виміряти відстань від мочки вуха до підборіддя. Зробити це можна самостійно:

Станьте перед дзеркалом і тримайте голову прямо. Поставте ручку горизонтально під підборіддям. Лінійку розмістіть вертикально біля мочки вуха. Вона має перетинатися з ручкою під прямим кутом. Подивіться на цифру в місці, де ручка та лінійка перетнулися.

Тепер подивіться на результат. Якщо відстань менша за 5,5 см, коротка стрижка, найімовірніше, буде вам до лиця. Якщо вийшло більше 5,5 см, довге волосся може мати ефектніший вигляд.

Але не поспішайте скасовувати коротку стрижку, якщо у вас вийшла більша цифра. Цей тест не може визначити, яка зачіска вам точно підійде. Він лише допомагає приблизно зрозуміти, у який бік рухатися.

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На вигляд стрижки впливає і форма обличчя, і густота волосся, і його структура. Важливо також, як волосся лежить без укладки. Тому двом людям з однаковим результатом тесту може пасувати зовсім різна довжина.

Зрештою, правило 5,5 см не забороняє носити волосся так, як вам хочеться. Якщо давно мріяли про каре чи коротку стрижку, одна цифра на лінійці не повинна вас зупиняти. А коли сумніви залишаються, найкраще показати перукарю фото бажаної стрижки. Майстер побачить форму обличчя, стан волосся і зможе сказати, як саме змінити довжину, щоб результат вам сподобався.

Раніше ми писали про те, що боб знову змінює форму, але цього разу можна обійтися без складних шарів і довгого укладання. Скандинавський варіант вирізняється рівним зрізом і щільними кінчиками — саме ця проста форма стала одним із помітних варіантів для осені.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з віком звична довжина волосся може мати зовсім інакший вигляд, тому форма стрижки стає важливішою. Для тонших пасом часто обирають короткі та середні варіанти, які не обтяжують волосся і допомагають зберегти об’єм біля коренів.