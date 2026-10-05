Перед походом к парикмахеру: как определить свою идеальную длину волос

Стрижка волос. Фото: magnific

Осенью многие задумываются о новой стрижке. После лета волосы часто становятся более сухими, кончики начинают сечься, а привычная прическа уже не нравится. В такой момент хочется просто отрезать лишнее и начать сезон с новой длины. Но как понять, подойдут ли вам короткие волосы? Перед тем как записаться к парикмахеру, можно попробовать один простой трюк дома. Для него понадобятся лишь линейка, ручка и зеркало.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на экспертов из myself.de.

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Как проверить, подойдут ли вам короткие волосы

Этот способ называют правилом 5,5 см. Его связывают с парикмахерами бренда John Frieda. Смысл теста очень прост: нужно измерить расстояние от мочки уха до подбородка. Сделать это можно самостоятельно:

Встаньте перед зеркалом и держите голову прямо. Поместите ручку горизонтально под подбородком. Линейку поместите вертикально у мочки уха. Она должна пересекаться с ручкой под прямым углом. Посмотрите на цифру в месте, где ручка и линейка пересеклись.

Теперь посмотрите на результат. Если расстояние меньше 5,5 см, короткая стрижка, скорее всего, пойдет вам на пользу. Если получилось больше 5,5 см, длинные волосы могут смотреться эффектнее.

Но не спешите отказываться от короткой стрижки, если у вас получилось большее число. Этот тест не может определить, какая прическа вам точно подойдет. Он лишь помогает примерно понять, в какую сторону двигаться.

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На внешний вид стрижки влияют и форма лица, и густота волос, и их структура. Важно также, как волосы лежат без укладки. Поэтому двум людям с одинаковым результатом теста может подойти совершенно разная длина.

В конце концов, правило 5,5 см не запрещает носить волосы так, как вам хочется. Если вы давно мечтали о каре или короткой стрижке, одна цифра на линейке не должна вас останавливать. А когда сомнения остаются, лучше всего показать парикмахеру фото желаемой стрижки. Мастер оценит форму лица, состояние волос и сможет подсказать, как именно изменить длину, чтобы результат вам понравился.

Ранее мы писали о том, что боб снова меняет форму, но на этот раз можно обойтись без сложных слоев и длительной укладки. Скандинавский вариант отличается ровным срезом и плотными кончиками — именно эта простая форма стала одним из заметных вариантов для осени.

Также Новини.LIVE сообщали, что с возрастом привычная длина волос может выглядеть совсем иначе, поэтому форма стрижки становится важнее. Для более тонких прядей часто выбирают короткие и средние варианты, которые не утяжеляют волосы и помогают сохранить объем у корней.