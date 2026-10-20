Стрижка в салоні. Фото: magnific

Після wolf cut, fox cut, kitty cut, butterfly cut і jellyfish cut у трендах з'явилася mouse haircut — стрижка в стилі каскад з густим чубчиком, що нагадує 70-ті. Її роблять на волоссі середньої довжини або нижче, залишаючи основну довжину та коротші пасма біля обличчя. Восени 2026 року ця форма стане гарним варіантом для тих, хто хоче змінити зачіску.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

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Який вигляд має mouse haircut

Назва mouse haircut ("стрижка мишеняти") перегукується з трендом mousy blonde — "мишачим блондом". Стрижку вирізняють три елементи: довжина до плечей або нижче, плавне градуювання та густий чубчик, який може торкатися вій. Він нагадує Birkin bangs — знамениту форму чубчика Джейн Біркін. Але на відміну від шеггі з її помітними шарами, mouse haircut має спокійніший силует. Пасма не стирчать у різні боки, а каскад не створює різких перепадів довжини.

Хто з зірок носить mouse haircut

Тейлор Свіфт зберігала схожу зачіску протягом світового туру, який тривав майже 21 місяць. Дейзі Едгар-Джонс показувала різні варіанти стрижки під час промотурів: із гладеньким волоссям, хвилями та недбалою укладкою. Над її образами працював стиліст Брайс Скарлетт.

Серед інших прихильниць подібної форми — Дакота Джонсон, Вітні Пік і Дженніфер Лоуренс. Вітні Пік демонструвала кучерявий варіант, тоді як образ Дакоти Джонсон відомий поєднанням довгого волосся та густого чубчика.

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Дакота Джонсон. Фото: Instagram/marktownsend1

Кому підійде ця стрижка

Mouse haircut можна адаптувати до прямого, хвилястого й кучерявого волосся. Від текстури залежить те, як саме майстер виконає каскад і підстриже передні пасма.

Пряме волосся. Легке градуювання додає руху довжині, а чубчик робить зачіску виразнішою.

Легке градуювання додає руху довжині, а чубчик робить зачіску виразнішою. Хвилясте волосся. Каскад підкреслює природний вигин пасом.

Каскад підкреслює природний вигин пасом. Кучеряве волосся. Майстер має врахувати, як завитки змінюють довжину після висихання. Приклад такої стрижки можна побачити в образах Вітні Пік.

Майстер має врахувати, як завитки змінюють довжину після висихання. Приклад такої стрижки можна побачити в образах Вітні Пік. Тим, хто хоче чубчик. Густу форму можна носити прямо або розділяти на два боки.

Густу форму можна носити прямо або розділяти на два боки. Тим, хто хоче відростити волосся. Сходинки дають змогу змінити зачіску, не прибираючи значної частини довжини.

Як попросити майстра зробити mouse haircut

Покажіть перукарю фотографії стрижки та обговоріть чотири деталі:

Довжина: середня або довга, залежно від бажаного результату.

Каскад: плавний, без різких переходів і надмірного філірування кінчиків.

Чубчик: густий, у стилі 70-х, із переходом у пасма біля обличчя.

Текстура: градуювання має враховувати, як волосся лежить у природному стані, особливо якщо воно хвилясте чи кучеряве.

Як укладати mouse haircut

На прямому волоссі чубчик можна підкрутити круглою щіткою під час сушіння феном. Для хвилястого підійде текстурувальний засіб, який підкреслить вигин пасом. Кучерявому волоссю краще залишити природний об'єм. Для вечірньої укладки можна додати пишності феном і зробити хвилі в дусі 70-х. Якщо подобається гранж, достатньо трохи скуйовдити пасма.

Із кольорів до цієї стрижки пасують шоколадні відтінки, mousy blonde та мідні нюанси. Довжину можна залишити середньою або відростити до XXL — форма передбачає обидва варіанти.

Раніше ми писали про те, чому варто придивитися до стрижки "Кобра". Її особливість — пасма біля обличчя, які підстригають шарами, тоді як основна довжина залишається майже незмінною.

Також Новини.LIVE повідомляли, що не обов’язково вкорочувати волосся чи щоранку витрачати час на укладку, якщо хочеться освіжити образ. Такі стрижки, як боб із 90-х чи стрижка "метелик", допоможуть додати пасмам руху й об’єму.