Стрижка в салоне. Фото: magnific

Вслед за wolf cut, fox cut, kitty cut, butterfly cut и jellyfish cut в трендах появилась mouse haircut — стрижка в стиле каскад с густой челкой, напоминающая 70-е. Ее делают на волосах средней длины или ниже, оставляя основную длину и более короткие пряди возле лица. Осенью 2026 года эта стрижка станет хорошим вариантом для тех, кто хочет сменить прическу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

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Как выглядит mouse haircut

Название mouse haircut ("стрижка мышонок") перекликается с трендом mousy blonde — "мышиный блонд". Стрижку отличают три элемента: длина до плеч или ниже, плавная градуировка и густая челка, которая может касаться ресниц. Она напоминает Birkin bangs — знаменитую форму челки Джейн Биркин. Но в отличие от шегги с ее заметными слоями, "mouse haircut" имеет более спокойный силуэт. Пряди не торчат в разные стороны, а каскад не создает резких перепадов длины.

Кто из звезд носит "mouse haircut"

Тейлор Свифт носила похожую прическу на протяжении мирового турне, которое длилось почти 21 месяц. Дейзи Эдгар-Джонс демонстрировала различные варианты стрижки во время промо-турне: с гладкими волосами, волнами и небрежной укладкой. Над ее образами работал стилист Брайс Скарлетт.

Среди других поклонниц подобного стиля — Дакота Джонсон, Уитни Пик и Дженнифер Лоуренс. Уитни Пик демонстрировала кудрявой вариант, тогда как образ Дакоты Джонсон известен сочетанием длинных волос и густой челки.

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Дакота Джонсон. Фото: Instagram/marktownsend1

Кому подойдет эта стрижка

Стрижку "Mouse haircut" можно адаптировать к прямым, волнистым и кудрявым волосам. От текстуры зависит, как именно мастер выполнит каскад и подстрижет передние пряди.

Прямые волосы. Легкая градуировка придает движение длине, а челка делает прическу более выразительной.

Легкая градуировка придает движение длине, а челка делает прическу более выразительной. Волнистые волосы. Каскад подчеркивает естественный изгиб прядей.

Каскад подчеркивает естественный изгиб прядей. Вьющиеся волосы. Мастер должен учесть, как завитки меняют длину после высыхания. Пример такой стрижки можно увидеть в образах Уитни Пик.

Мастер должен учесть, как завитки меняют длину после высыхания. Пример такой стрижки можно увидеть в образах Уитни Пик. Тем, кто хочет челку. Густую челку можно носить прямо или разделять на две стороны.

Густую челку можно носить прямо или разделять на две стороны. Тем, кто хочет отрастить волосы. Ступеньки позволяют изменить прическу, не убирая значительную часть длины.

Как попросить мастера сделать "mouse haircut"

Покажите парикмахеру фотографии стрижки и обсудите четыре детали:

Длина: средняя или длинная, в зависимости от желаемого результата.

Каскад: плавный, без резких переходов и чрезмерного филирования кончиков.

Челка: густая, в стиле 70-х, с переходом в пряди у лица.

Текстура: градуировка должна учитывать, как волосы лежат в естественном состоянии, особенно если они волнистые или кудрявые.

Как укладывать "mouse haircut"

На прямых волосах челку можно подкрутить круглой щеткой во время сушки феном. Для волнистых волос подойдет текстурирующее средство, которое подчеркнет изгиб прядей. Кудрявым волосам лучше оставить естественный объем. Для вечерней укладки можно добавить пышности с помощью фена и сделать волны в духе 70-х. Если нравится гранж, достаточно слегка взъерошить пряди.

Из цветов к этой стрижке подходят шоколадные оттенки, mousy blonde и медные нюансы. Длину можно оставить средней или отрастить до XXL — форма допускает оба варианта.

Ранее мы писали о том, почему стоит присмотреться к стрижке "Кобра". Ее особенность — пряди у лица, которые подстригают слоями, тогда как основная длина остается почти неизменной.

Также Новини.LIVE сообщали, что не обязательно укорачивать волосы или каждое утро тратить время на укладку, если хочется освежить образ. Такие стрижки, как боб из 90-х или стрижка "бабочка", помогут придать прядям динамику и объем.