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Главная Мода 3 эффектные стрижки, с которыми можно забыть об утренней укладке

3 эффектные стрижки, с которыми можно забыть об утренней укладке

Ua ru
16 октября 2026 15:06
Шегги, удлиненное каре и пикси: стрижки, с которыми легче ухаживать за волосами magnific
Девушка во время стрижки в салоне. Фото: magnific

Не хочется каждое утро тратить время на фен, брашинг и средства для укладки, но и ходить с волосами, торчащими во все стороны, тоже не вариант. В таком случае стоит обратить внимание на стрижки, которые будут хорошо смотреться даже без сложных манипуляций перед зеркалом. Многое зависит от формы стрижки и того, как волосы ложатся после мытья, поэтому удачный выбор значительно упрощает ежедневный уход.

Новини.LIVE расскажет о трех вариантах для тех, кому важно, чтобы прическа не отнимала много времени.

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Какие стрижки хорошо держат форму и без укладки

Шегги

Тонкие волосы часто теряют объем, а легкие волны не всегда ложатся так, как хотелось бы. Шегги решает обе проблемы благодаря прядям разной длины. Они придают прическе пышность, а модная небрежность в этом случае добавляет ей характера. После мытья достаточно высушить волосы и расчесать пряди пальцами — и можно обойтись без тщательной укладки.

Шеггі додасть об'єму тонкому волоссю
Стрижка шегги. Фото: Instagram

Удлиненное каре

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Короче, чем длинные волосы, но здесь можно обойтись без резкого изменения длины — удлиненное каре позволяет освежить прическу и оставить пряди возле лица. Стрижка придает волосам объем, а челка меняет ее настроение: с ней образ выглядит по-другому. Каре также выбирают за способность подчеркивать черты лица.

Каре додасть волоссю об'єму
Удлиненное каре. Фото: Instagram

Пикси

С пикси придется попрощаться с привычной длиной, зато и времени на утренние сборы уйдет меньше. Короткие пряди не нужно долго вытягивать щеткой или накручивать. Достаточно приправить их руками, используя естественную текстуру волос. Открытое лицо и выразительные черты — еще две особенности этой стрижки.

Піксі допоможе оновити зачіску
Пикси. Фото: Instagram

Ранее мы писали о том, что перед тем, как отрезать длинные волосы ради каре или короткой стрижки, можно попробовать один интересный прием. Правило 5,5 см помогает примерно оценить, подойдет ли вам короткая длина, и для этого понадобятся лишь линейка, ручка и зеркало. Весь тест занимает несколько минут, а результат подскажет, на что обратить внимание перед походом к парикмахеру.

Также Новини.LIVE сообщали, что седые волосы могут стать главной изюминкой прически, а не поводом снова записываться на окрашивание. Удачный крой помогает подчеркнуть серебристые пряди, придать волосам объем или сделать их гладкими и блестящими. Для женщин после 40 лет есть три интересных варианта разной длины.

мода стиль стрижка волос трендовые стрижки красивые волосы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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