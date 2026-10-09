Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Стрижка на зиму: что нужно сделать, чтобы волосы лучше держали форму

Стрижка на зиму: что нужно сделать, чтобы волосы лучше держали форму

Ua ru
9 октября 2026 16:42
Самая практичная женская стрижка на зиму: под шапку — то, что нужно
Стрижка. Фото: magnific

Зимой не всем хочется тратить лишнее время на уход за волосами, особенно когда приходится носить шапку, а из-за отключения света нет возможности воспользоваться феном. В таком случае на помощь придет стрижка, которая сохраняет форму без сложной укладки. Один из таких вариантов — длинный боб, или лоб, который подходит женщинам разного возраста.

Редакция Новини.LIVE расскажет подробнее о преимуществах этой стрижки.

Реклама

Почему длинный боб удобен зимой

Лоб — это стрижка, длина которой обычно достигает ключиц или заканчивается чуть выше. В отличие от классического короткого боба, волосы не приходится сильно укорачивать, а по сравнению с длинными прядями за ним проще ухаживать. Такая длина позволяет носить волосы распущенными, собрать их в небольшой хвост или заколоть, когда это нужно.

Стрижка, яка дозволяє не робити дуже коротку довжину
Лоб в тренде. Фото из Instagram

Еще одно преимущество лоба — его форма. Даже без ежедневного использования фена и плойки стрижка может выглядеть аккуратно, если мастер правильно подобрал длину и учел естественную структуру волос. Конечно, результат зависит от того, прямые ли они, волнистые или кудрявые, а также от густоты и особенностей роста прядей.

В холодное время года это очень важно. После снятия шапки волосы часто теряют объем, электризуются или торчат во все стороны. Стрижка лоб не избавляет от этих проблем полностью, однако с правильной формой вернуть прическе аккуратный вид обычно проще, чем с длинными волосами, которые требуют более тщательного расчесывания и укладки.

Читайте также:
Стрижка на зиму: что нужно сделать, чтобы волосы лучше держали форму - фото 2
Красивая укладка стрижки лоб. Фото из Instagram

Кому стоит попробовать стрижку лоб

Длинный боб не имеет возрастных ограничений. В 20–30 лет его можно выбрать ради практичности и возможности менять укладку, в 40 лет — чтобы освежить привычную прическу, а после 50 или 60 лет — если хочется сократить время на ежедневный уход, не переходя на короткую стрижку. Важно лишь правильно определить длину и форму.

Ровный срез подойдет тем, кто любит четкие линии, а мягкие слои помогут придать движение волосам, которым не хватает объема. Если пряди от природы волнистые, стоит обсудить с парикмахером, как стрижка будет выглядеть без выпрямления.

Перед визитом в салон лучше сразу сказать, что вы не планируете укладывать волосы каждый день. Мастер сможет подобрать форму с учетом того, как пряди лежат естественно. Ведь удачная зимняя стрижка — это не та, которая хорошо выглядит только после салона, а та, с которой будет удобно жить каждый день.

Ранее мы писали о том, что боб не обязательно должен быть многослойным или требовать длительной укладки. Скандинавский вариант этой стрижки отличается ровным срезом и плотными кончиками, а сама форма подходит для разной длины волос.

Также Новини.LIVE сообщали, какие стрижки не требуют сложной укладки. Среди вариантов для женщин старшего возраста — боб из 90-х, бабочка и шег. Они помогают изменить прическу и сохранить ухоженный вид волос без ежедневных затрат времени на укладку.

мода зима стиль стильная короткая стрижка стрижка волос
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации