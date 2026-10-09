Самая практичная женская стрижка на зиму: под шапку — то, что нужно

Стрижка. Фото: magnific

Зимой не всем хочется тратить лишнее время на уход за волосами, особенно когда приходится носить шапку, а из-за отключения света нет возможности воспользоваться феном. В таком случае на помощь придет стрижка, которая сохраняет форму без сложной укладки. Один из таких вариантов — длинный боб, или лоб, который подходит женщинам разного возраста.

Редакция Новини.LIVE расскажет подробнее о преимуществах этой стрижки.

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Почему длинный боб удобен зимой

Лоб — это стрижка, длина которой обычно достигает ключиц или заканчивается чуть выше. В отличие от классического короткого боба, волосы не приходится сильно укорачивать, а по сравнению с длинными прядями за ним проще ухаживать. Такая длина позволяет носить волосы распущенными, собрать их в небольшой хвост или заколоть, когда это нужно.

Лоб в тренде. Фото из Instagram

Еще одно преимущество лоба — его форма. Даже без ежедневного использования фена и плойки стрижка может выглядеть аккуратно, если мастер правильно подобрал длину и учел естественную структуру волос. Конечно, результат зависит от того, прямые ли они, волнистые или кудрявые, а также от густоты и особенностей роста прядей.

В холодное время года это очень важно. После снятия шапки волосы часто теряют объем, электризуются или торчат во все стороны. Стрижка лоб не избавляет от этих проблем полностью, однако с правильной формой вернуть прическе аккуратный вид обычно проще, чем с длинными волосами, которые требуют более тщательного расчесывания и укладки.

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Кому стоит попробовать стрижку лоб

Длинный боб не имеет возрастных ограничений. В 20–30 лет его можно выбрать ради практичности и возможности менять укладку, в 40 лет — чтобы освежить привычную прическу, а после 50 или 60 лет — если хочется сократить время на ежедневный уход, не переходя на короткую стрижку. Важно лишь правильно определить длину и форму.

Ровный срез подойдет тем, кто любит четкие линии, а мягкие слои помогут придать движение волосам, которым не хватает объема. Если пряди от природы волнистые, стоит обсудить с парикмахером, как стрижка будет выглядеть без выпрямления.

Перед визитом в салон лучше сразу сказать, что вы не планируете укладывать волосы каждый день. Мастер сможет подобрать форму с учетом того, как пряди лежат естественно. Ведь удачная зимняя стрижка — это не та, которая хорошо выглядит только после салона, а та, с которой будет удобно жить каждый день.

Ранее мы писали о том, что боб не обязательно должен быть многослойным или требовать длительной укладки. Скандинавский вариант этой стрижки отличается ровным срезом и плотными кончиками, а сама форма подходит для разной длины волос.

Также Новини.LIVE сообщали, какие стрижки не требуют сложной укладки. Среди вариантов для женщин старшего возраста — боб из 90-х, бабочка и шег. Они помогают изменить прическу и сохранить ухоженный вид волос без ежедневных затрат времени на укладку.