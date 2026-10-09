Найпрактичніша жіноча стрижка на зиму: під шапку — те, що треба

Стрижка. Фото: magnific

Взимку витрачати зайвий час на волосся хочеться не всім, особливо коли доводиться носити шапку, а через вимкнення світла немає змоги скористатися феном. У такому разі виручить стрижка, яка зберігає форму без складного укладання. Один із таких варіантів — довгий боб, або лоб, який пасує жінкам різного віку.

Редакція Новини.LIVE розповість детальніше про переваги цієї стрижки.

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Чому довгий боб зручний узимку

Лоб — це стрижка, довжина якої зазвичай сягає ключиць або закінчується трохи вище. На відміну від класичного короткого боба, волосся не доводиться сильно вкорочувати, а порівняно з довгими пасмами за ним простіше доглядати. Така довжина дає змогу залишити волосся розпущеним, зібрати його в невеликий хвіст або заколоти, коли це потрібно.

Лоб в тренді. Фото з Instagram

Ще одна перевага лоба — його форма. Навіть без щоденного використання фена та плойки стрижка може мати охайний вигляд, якщо майстер правильно підібрав довжину й урахував природну структуру волосся. Звісно, результат залежить від того, чи пряме воно, хвилясте або кучеряве, а також від густоти й особливостей росту пасом.

У холодну пору року це дуже важливо. Після зняття шапки волосся часто втрачає об'єм, електризується або стирчить у різні боки. Лоб не позбавляє цих проблем повністю, проте з правильною формою повернути зачісці охайний вигляд зазвичай простіше, ніж із довгим волоссям, яке потребує ретельнішого розчісування та укладання.

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Кому варто спробувати лоб

Довгий боб не має вікових обмежень. У 20–30 років його можна обрати заради практичності та можливості змінювати укладання, у 40 років — щоб освіжити звичну зачіску, а після 50 чи 60 років — якщо хочеться зменшити час на щоденний догляд, не переходячи на коротку стрижку. Важливо лише правильно визначити довжину та форму.

Рівний зріз підійде тим, хто любить чіткі лінії, а м'які шари допоможуть надати руху волоссю, якому бракує об'єму. Якщо пасма від природи хвилясті, варто обговорити з перукарем, як стрижка поводитиметься без випрямлення.

Перед візитом до салону краще одразу сказати, що ви не плануєте укладати волосся щодня. Майстер зможе підібрати форму з урахуванням того, як пасма лежать природно. Адже вдала зимова стрижка — це не та, яка має гарний вигляд лише після салону, а та, з якою буде зручно жити щодня.

Раніше ми писали про те, що боб не обов’язково має бути багатошаровим або вимагати тривалого укладання. Скандинавський варіант цієї стрижки вирізняється рівним зрізом і щільними кінчиками, а сама форма підходить для різної довжини волосся.

Також Новини.LIVE повідомляли, які стрижки не потребують складного укладання. Серед варіантів для жінок старшого віку — боб із 90-х, метелик і шег. Вони допомагають змінити зачіску та зберегти охайний вигляд волосся без щоденних витрат часу на укладання.