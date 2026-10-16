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Головна Мода 3 ефектні стрижки, з якими можна забути про ранкове укладання

3 ефектні стрижки, з якими можна забути про ранкове укладання

Ua ru
16 жовтня 2026 15:06
Шеггі, подовжене каре та піксі: стрижки, з якими легше доглядати за волоссям magnific
Дівчина на стрижці у салоні. Фото: magnific

Не хочеться щоранку витрачати час на фен, брашинг і засоби для укладання, але й ходити з волоссям, яке стирчить у різні боки, теж не варіант. У такому разі можна придивитися до стрижок, які будуть мати вдалий вигляд навіть без складних маніпуляцій перед дзеркалом. Багато залежить від форми стрижки та того, як волосся лягає після миття, тому вдалий вибір помітно спрощує щоденний догляд.

Новини.LIVE розповість про три варіанти для тих, кому важливо, щоб зачіска не забирала багато часу.

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Які стрижки гарно тримають форму і без укладання

Шеггі

Тонке волосся часто втрачає об'єм, а легкі хвилі не завжди лягають так, як хотілося б. Шеггі розв'язує обидві проблеми завдяки пасмам різної довжини. Вони надають зачісці пишності, а модна недбалість в цьому випадку додає їй характеру. Після миття досить висушити волосся й розібрати пасма пальцями — і можна обходитися без ретельного укладання.

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Шеггі додасть об'єму тонкому волоссю
Стрижка шеггі. Фото: Instagram

Подовжене каре

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Коротше за довге волосся, але тут можна обійтися без різкої зміни довжини — подовжене каре дає змогу освіжити зачіску й залишити пасма біля обличчя. Стрижка додає волоссю об'єму, а чубчик змінює її настрій: з ним образ має інакший вигляд. Каре також обирають за здатність підкреслювати риси обличчя.

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Каре додасть волоссю об'єму
Подовжене каре. Фото: Instagram

Піксі

З піксі доведеться попрощатися зі звичною довжиною, зате й часу на ранкові збори піде менше. Короткі пасма не потрібно довго витягувати щіткою або накручувати. Достатньо поправити їх руками, використовуючи природну текстуру волосся. Відкрите обличчя та виразні риси — ще дві особливості цієї стрижки.

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Піксі допоможе оновити зачіску
Піксі. Фото: Instagram

Раніше ми писали про те, що перед тим як відрізати довге волосся заради каре чи короткої стрижки, можна спробувати один цікавий прийом. Правило 5,5 см допомагає приблизно оцінити, чи пасуватиме вам коротка довжина, і для цього знадобляться лише лінійка, ручка та дзеркало. Увесь тест займає кілька хвилин, а результат підкаже, на що звернути увагу перед походом до перукаря.

Також Новини.LIVE повідомляли, що сиве волосся може стати головною родзинкою зачіски, а не причиною знову записуватися на фарбування. Вдалий крій допомагає підкреслити сріблясті пасма, додати волоссю об’єму або зробити його гладким і блискучим. Для жінок після 40 років є три цікаві варіанти різної довжини.

мода стиль стрижка волосся трендові стрижки гарне волосся
Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "мода"
Автор:
Юлія Хівренко
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