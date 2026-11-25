Словно мороз оставил узоры на стекле: какой маникюр выбрать зимой 2027
В декабре хочется немного праздничного настроения, но не обязательно рисовать на ногтях елки, бантики или звездочки. Этой зимой можно обратить внимание на другой дизайн — с эффектом инея. Он напоминает морозные узоры на стекле и подходит не только к новогодним праздникам, но и к обычным зимним дням.
Новини.LIVE расскажет об этом дизайне подробнее.
Дизайны маникюра с эффектом инея
На молочной основе
Молочный, полупрозрачный или нежно-розовый лак становится основой для легкого жемчужного блеска. Серебристое напыление придает покрытию холодный оттенок. Такой дизайн не требует рисунков или дополнительного декора. Он подходит для ногтей разной длины.
К тому же молочная основа не привязывает маникюр к праздничному наряду: его можно оставить на весь декабрь и не менять после Нового года.
Френч и омбре
В этом варианте главный акцент делается на кончики ногтей. Вместо привычной белой линии мастер наносит мелкие серебристые блестки или голографическую втирку, а затем растягивает их к центру ногтевой пластины. Благодаря такому переходу кончики напоминают стекло, покрытое снегом.
Еще один вариант — омбре с плавным переходом оттенков. Блеск не сосредотачивается в одном месте, а постепенно переходит от края к середине ногтя.
Голубой и серебристый хром
Холодный голубой цвет в сочетании с перламутровой или зеркальной втиркой напоминает замерзшую воду. Покрытие может иметь как легкий перламутровый отблеск, так и выраженный металлический блеск.
Для декора используют прозрачные объемные капли или тонкие белые линии. Они напоминают ледяные трещинки и неровности на поверхности замерзшего стекла.
Морозная вишня и синий бархат
Эффектный дизайн можно создать и на темном покрытии. Для этого подходят глубокие вишневые, сливовые и темно-синие оттенки. На таком фоне серебристый "кошачий глаз" или холодный хромовый перелив выглядят заметнее, поэтому маникюр получается более выразительным.
Ранее мы писали о том, что бархатное платье или жакет традиционно сразу привлекают внимание благодаря характерному блеску ткани. Теперь подобный эффект можно воссоздать и в маникюре — без ворсинок и сложного декора.
Также мы сообщали, что правильно подобранный оттенок лака и удачно продуманный дизайн могут визуально изменить форму ногтевой пластины и сделать пальцы более стройными. Причем для этого не нужны сложные рисунки или длительное наращивание.