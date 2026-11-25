Маникюр на зиму. Фото: magnific

В декабре хочется немного праздничного настроения, но не обязательно рисовать на ногтях елки, бантики или звездочки. Этой зимой можно обратить внимание на другой дизайн — с эффектом инея. Он напоминает морозные узоры на стекле и подходит не только к новогодним праздникам, но и к обычным зимним дням.

Новини.LIVE расскажет об этом дизайне подробнее.

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Дизайны маникюра с эффектом инея

На молочной основе

Молочный, полупрозрачный или нежно-розовый лак становится основой для легкого жемчужного блеска. Серебристое напыление придает покрытию холодный оттенок. Такой дизайн не требует рисунков или дополнительного декора. Он подходит для ногтей разной длины.

Маникюр на декабрь. Фото: Instagram

К тому же молочная основа не привязывает маникюр к праздничному наряду: его можно оставить на весь декабрь и не менять после Нового года.

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Френч и омбре

В этом варианте главный акцент делается на кончики ногтей. Вместо привычной белой линии мастер наносит мелкие серебристые блестки или голографическую втирку, а затем растягивает их к центру ногтевой пластины. Благодаря такому переходу кончики напоминают стекло, покрытое снегом.

Омбре. Фото: Instagram

Еще один вариант — омбре с плавным переходом оттенков. Блеск не сосредотачивается в одном месте, а постепенно переходит от края к середине ногтя.

Голубой и серебристый хром

Холодный голубой цвет в сочетании с перламутровой или зеркальной втиркой напоминает замерзшую воду. Покрытие может иметь как легкий перламутровый отблеск, так и выраженный металлический блеск.

Эффектный маникюр. Фото: Instagram

Для декора используют прозрачные объемные капли или тонкие белые линии. Они напоминают ледяные трещинки и неровности на поверхности замерзшего стекла.

Морозная вишня и синий бархат

Эффектный дизайн можно создать и на темном покрытии. Для этого подходят глубокие вишневые, сливовые и темно-синие оттенки. На таком фоне серебристый "кошачий глаз" или холодный хромовый перелив выглядят заметнее, поэтому маникюр получается более выразительным.

Красивый маникюр. Фото: Instagram

Ранее мы писали о том, что бархатное платье или жакет традиционно сразу привлекают внимание благодаря характерному блеску ткани. Теперь подобный эффект можно воссоздать и в маникюре — без ворсинок и сложного декора.

Также мы сообщали, что правильно подобранный оттенок лака и удачно продуманный дизайн могут визуально изменить форму ногтевой пластины и сделать пальцы более стройными. Причем для этого не нужны сложные рисунки или длительное наращивание.