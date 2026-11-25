Манікюр на зиму. Фото: magnific

У грудні хочеться трохи святкового настрою, але не обов'язково малювати на нігтях ялинки, банти чи зірки. Цієї зими можна звернути увагу на інший дизайн — із ефектом інею. Він нагадує морозні візерунки на склі та пасує не лише до новорічних свят, а й до звичайних зимових днів.

Новини.LIVE розповість про цей дизайн детальніше.

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Дизайни манікюру із ефектом інею

На молочній основі

Молочний, напівпрозорий або ніжно-рожевий лак стає основою для легкого перлового блиску. Сріблясте напилення додає покриттю холодного відтінку. Такий дизайн не потребує малюнків чи додаткового декору. Він пасує до нігтів різної довжини.

Манікюр на грудень. Фото: Instagram

До того ж молочна основа не прив'язує манікюр до святкового вбрання: його можна залишити на весь грудень і не змінювати після Нового року.

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Крижаний френч та омбре

У цьому варіанті головний акцент припадає на кінчики нігтів. Замість звичної білої лінії майстер наносить дрібні сріблясті блискітки або голографічну втирку, а потім розтягує їх до центру нігтьової пластини. Через такий перехід кінчики нагадують скло, покрите снігом.

Омбре. Фото: Instagram

Ще один варіант — омбре з плавною зміною відтінків. Блиск не зосереджується в одному місці, а поступово переходить від краю до середини нігтя.

Блакитний і сріблястий хром

Холодний блакитний колір у поєднанні з перловою або дзеркальною втиркою нагадує замерзлу воду. Покриття може мати як легкий перламутровий відблиск, так і виразний металевий блиск.

Ефектний манікюр. Фото: Instagram

Для декору використовують прозорі об'ємні краплі або тонкі білі лінії. Вони нагадують крижані тріщинки та нерівності на поверхні замерзлого скла.

Морозна вишня та синій оксамит

Ефектний дизайн можна створити й на темному покритті. Для цього підходять глибокі вишневі, сливові та темно-сині відтінки. На такому тлі сріблясте "котяче око" або холодний хромовий перелив помітніші, тому манікюр виходить виразнішим.

Гарний манікюр. Фото: Instagram

Раніше ми писали про те, що оксамитова сукня чи жакет традиційно одразу привертають увагу завдяки характерному блиску тканини. Тепер подібний ефект можна відтворити й у манікюрі — без ворсинок і складного декору.

Також ми повідомляли, що правильно підібраний відтінок лаку та вдало продуманий дизайн можуть візуально змінити форму нігтьової пластини й зробити пальці стрункішими. Причому для цього не потрібні складні малюнки чи довге нарощування.