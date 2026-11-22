Красиві жіночі нігті. Фото: magnific

Після кількох сезонів, коли майстрині та клієнтки віддавали перевагу коротким округлим нігтям, у манікюрі намічається невелика зміна. У 2027 році увагу привертає сквовал — форма, у якій квадратні краї пом'якшені плавними лініями. Вона нагадує вже гарно знайому класику, але має одну особливість: нігті мають акуратний вигляд, а їхня форма не заважає у повсякденних справах.

Новини.LIVE розповість детальніше про новий тренд манікюру.

Реклама

Що таке форма нігтів "сквовал"

Назва "squoval" утворилася від англійських слів square (квадрат) та oval (овал). І це досить точно описує результат: вільний край нігтя залишається прямим, бокові лінії йдуть паралельно одна одній, а кути трохи заокруглюють.

За словами майстрині манікюру Лус Марекос із барселонського салону Salón Alegra, саме такий силует дедалі частіше просять зробити її клієнтки. Після тривалого захоплення округлими нігтями багатьом захотілося чіткішого контуру, але без гострих кутів класичного квадрата.

Які кольори пасують до форми сквовал

Для цієї форми не потрібен складний нейл-дизайн. На коротких нігтях будуть мати гарний вигляд напівпрозорі рожеві, молочні та нюдові покриття, а також класичний френч і його тонша версія — мікрофренч. Якщо хочеться чогось виразнішого, варто придивитися до винного, шоколадного або вишневого лаку.

Читайте також:

Цікаво, що сквовал не прив'язує до певної естетики. З прозорим покриттям він нагадує стриманий манікюр на кожен день, а з темним лаком набуває зовсім іншого характеру. Тож змінювати звичну довжину чи відмовлятися від улюблених кольорів заради тренду не доведеться.

Манікюр в темному кольорі. Фото: Instagram

Чому сквовал знову привернув увагу

У цієї форми вже була своя популярність: у 1990-х її часто обирали замість надто гострих або довгих нігтів. Тепер до неї повертаються ті, хто пам'ятає ту епоху, а молодше покоління відкриває для себе знайомий силует заново.

Мабуть, у цьому й полягає причина інтересу до сквовалу. Він не обмежує у виборі покриття та не змушує відрощувати довгі нігті. Просто акуратна форма, з якою зручно жити.

Раніше ми писали про те, що вдалий відтінок лаку та кілька деталей у дизайні здатні візуально витягнути нігтьову пластину й зробити пальці стрункішими. Для цього не потрібні ані нарощування, ані довжина — достатньо знати, які кольори та варіанти манікюру працюють найкраще.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що якщо нігті постійно ламаються або розшаровуються, справа може бути не лише в догляді, а й у формі манікюру. Одні варіанти залишають гострі кутики, які чіпляються за одяг і швидше пошкоджуються, інші — практичніші для тонких та ламких нігтів. Майстриня пояснила, на яку форму варто звернути увагу, щоб зменшити ризик пошкоджень.