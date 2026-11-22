Красивые женские ногти. Фото: magnific

После нескольких сезонов, когда мастера и клиентки отдавали предпочтение коротким округлым ногтям, в маникюре намечается небольшое изменение. В 2027 году внимание привлекает сквоал — форма, в которой квадратные края смягчены плавными линиями. Она напоминает уже хорошо знакомую классику, но имеет одну особенность: ногти выглядят аккуратно, а их форма не мешает в повседневных делах.

Новини.LIVE расскажут подробнее о новом тренде в маникюре.

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Что такое форма ногтей "сквовал"

Название "squoval" образовано от английских слов "square" (квадрат) и "oval" (овал). И это довольно точно описывает результат: свободный край ногтя остается прямым, боковые линии идут параллельно друг другу, а углы слегка закруглены.

По словам мастера маникюра Лус Марекос из барселонского салона Salón Alegra, именно такой силуэт все чаще просят сделать ее клиентки. После длительного увлечения округлыми ногтями многим захотелось более четкого контура, но без острых углов классического квадрата.

Какие цвета подходят к форме "сквоал"

Для этой формы не нужен сложный нейл-дизайн. На коротких ногтях будут хорошо смотреться полупрозрачные розовые, молочные и нюдовые покрытия, а также классический френч и его более тонкая версия — микрофренч. Если хочется чего-то более выразительного, стоит обратить внимание на винный, шоколадный или вишневый лак.

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Интересно, что сквовал не привязывает к определенной эстетике. С прозрачным покрытием он напоминает сдержанный маникюр на каждый день, а с темным лаком приобретает совершенно иной характер. Поэтому менять привычную длину или отказываться от любимых цветов ради тренда не придется.

Маникюр в темном цвете. Фото: Instagram

Почему сквовал снова привлек внимание

У этой формы уже была своя популярность: в 1990-х ее часто выбирали вместо слишком острых или длинных ногтей. Теперь к ней возвращаются те, кто помнит ту эпоху, а молодое поколение заново открывает для себя знакомый силуэт.

Пожалуй, в этом и заключается причина интереса к сквоалу. Он не ограничивает в выборе покрытия и не заставляет отращивать длинные ногти. Просто аккуратная форма, с которой удобно жить.

Ранее мы писали о том, что удачный оттенок лака и несколько деталей в дизайне способны визуально вытянуть ногтевую пластину и сделать пальцы стройнее. Для этого не нужны ни наращивание, ни длина — достаточно знать, какие цвета и варианты маникюра работают лучше всего.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что если ногти постоянно ломаются или расслаиваются, дело может быть не только в уходе, но и в форме маникюра. Одни варианты оставляют острые уголки, которые цепляются за одежду и быстрее повреждаются, другие — более практичны для тонких и ломких ногтей. Мастер объяснила, на какую форму стоит обратить внимание, чтобы снизить риск повреждений.