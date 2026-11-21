Девушка в сером шарфе. Фото: magnific

Зимой шарф часто становится последней деталью, о которой вспоминают, собираясь на улицу. Однако этот аксессуар нужен не только для того, чтобы согреться или дополнить наряд. Он помогает защитить кожу шеи и нижней части лица от холодного воздуха, ветра и резких перепадов температуры.

Новини.LIVE расскажут о главных функциях этого аксессуара зимой.

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Зачем женщинам носить шарф в холодное время года

Мороз и сильный ветер влияют на кожу гораздо больше, чем может показаться. Уязвимыми участками остаются шея, подбородок и щеки — участки, которые часто остаются открытыми даже тогда, когда женщина надевает теплую куртку или пальто. Именно поэтому шарф зимой стоит воспринимать не просто как красивый аксессуар, а как дополнительную защиту.

Защищает от холодного ветра

Зимой неприятные ощущения на коже нередко вызывает не столько низкая температура, сколько порывистый ветер. Он может усиливать сухость, провоцировать покраснение и раздражение. Если прикрыть шею и нижнюю часть лица шарфом, кожа будет меньше контактировать с холодным воздухом. Это особенно важно для тех, у кого чувствительная кожа или склонность к покраснению.

Помогает избежать пересушивания

Зимой кожа и без того переживает не лучший период: на улице холодно, а в помещениях работает отопление, из-за которого воздух становится более сухим. В результате могут появляться ощущение стянутости, шелушение и дискомфорт. Шарф частично защищает кожу от прямого воздействия ветра и холода. Конечно, он не заменит увлажняющий крем, но станет полезным дополнением к ежедневному уходу.

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Делает зимний образ завершенным

Есть еще одна причина не прятать шарфы далеко в шкаф. С помощью этого аксессуара можно изменить впечатление даже от привычной верхней одежды. Например, объемный шерстяной шарф добавит уюта пальто, а длинная модель из более тонкой ткани станет удачным дополнением к пуховику.

При этом стоит обращать внимание на материал шарфа. Если ткань колет, раздражает кожу или оставляет следы на шее, лучше выбрать другой вариант.

Также не стоит слишком туго затягивать аксессуар вокруг лица. Шарф не способен остановить возрастные изменения или полностью защитить от появления морщин, но помогает уменьшить влияние неблагоприятных погодных условий. И это уже достаточная причина, чтобы сделать его привычной частью зимнего гардероба.

Ранее мы писали о том, что зимой кожа может реагировать на привычное умывание совсем иначе, чем в теплое время года. После контакта с водой появляется стянутость, сухость и даже покраснение. Причина не всегда в косметике: значение имеет и температура воды.

Также Новини.LIVE сообщали, что этой зимой в парикмахерских чаще будут просить четкие срезы, аккуратные силуэты и стильные укладки. Рассмотрим, какие стрижки и прически будут определять сезон 2026/2027.