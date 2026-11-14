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Главная Мода Модные прически зимы 2026/2027: самые популярные стрижки и укладки

Модные прически зимы 2026/2027: самые популярные стрижки и укладки

Ua ru
14 ноября 2026 11:48
Прически, которые не останутся незамеченными: главные тренды зимы 2026/2027 magnific
Красивая девушка на улице зимой. Фото: magnific

Зимой 2026/2027 в трендах причесок будет меньше хаотичных слоев и больше четких форм, аккуратных срезов и естественного объема. Среди фаворитов сезона — длина до ключиц, гладкий боб, короткая пикси и стрижки для вьющихся волос.

Новини.LIVE со ссылкой на Allure расскажет, на какие варианты стоит обратить внимание перед следующим визитом к парикмахеру.

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Длина до ключиц

Волосы, которые едва касаются ключиц, станут одним из удачных решений для тех, кто пока не готов к короткой стрижке. Такая длина не требует сложного ухода, а с укладками можно экспериментировать в зависимости от настроения. В будни достаточно высушить пряди феном, слегка подкрутив кончики, а для вечернего выхода собрать в низкий пучок.

Но обладательницам тонких волос стоит попросить мастера не слишком прореживать кончики, иначе они будут казаться еще более редкими.

Стрижка с ровным срезом

После длительного увлечения каскадами и многослойными стрижками внимание вновь привлекает простая форма. Волосы подстригают на одном уровне, оставляя плотные кончики и выразительную линию среза. Такой вариант понравится тем, кто любит распущенные волосы и не хочет каждое утро тратить время на укладку. К тому же ровные кончики создают впечатление большей густоты.

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Стрижка на средние волосы. Фото: скриншот из видео, Instagram

Однако есть нюанс: на очень тонких волосах результат будет зависеть от естественного объема и правильно подобранной длины.

Изысканная пикси

Короткие волосы зимой тоже найдут своих поклонниц. В этом сезоне речь идет об аккуратной пикси с мягкими контурами, вдохновленной прическами 1960-х годов. Она открывает шею и лицо, поэтому внимание переходит на глаза, скулы и аксессуары.

Вместо нарочито взъерошенных прядей можно выбрать гладкую макушку и слегка удлиненную челку. Для укладки хватит небольшого количества крема или геля. Однако перед стрижкой стоит обсудить с мастером, как волосы будут лежать без укладки: короткая длина не всегда позволяет быстро скрыть неудачную форму.

Power bob — боб с четкой формой

Еще одно заметное направление сезона — power bob. Это боб с ровной линией среза, длиной от подбородка до плеч и минимальным количеством слоев. Его главное преимущество — выразительный силуэт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такая стрижка привлекает внимание к линии челюсти и шеи. Она станет хорошим выбором для тех, кто любит структурированные прически и хочет, чтобы волосы сохраняли аккуратную форму в течение дня. Для завершения образа достаточно гладкой укладки или легкого подкручивания кончиков внутрь.

Кудрявый шегги

Не останутся без внимания и естественные кудри. Для них в зимнем сезоне актуальным будет шегги — многослойная стрижка с более короткими прядями у лица и объемом на макушке. Челка может быть немного небрежной, а отдельные локоны — свободно спадать на лоб.

Здесь важно не просто повторить фотографию из Pinterest, а учесть характер завитка. На волнистых волосах слои создадут легкое движение, а на тугих кудрях могут заметно изменить общий силуэт. Поэтому лучше обратиться к парикмахеру, который умеет работать с вьющейся текстурой.

Ранее мы писали о том, почему стоит обратить внимание на бикси — одну из заметных коротких стрижек 2026 года. Она сочетает в себе черты пикси и боба, возвращает моду 90-х и позволяет попробовать короткую стрижку без радикально короткой длины.

Также Новини.LIVE сообщали о возвращении маллета. Прическа из 70-х, которую еще недавно считали пережитком прошлого, снова набирает популярность, но уже в обновленном исполнении.

зима стрижки прически стиль укладка волос
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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