Гарна дівчина на вулиці взимку. Фото: magnific

Взимку 2026/2027 у трендах волосся буде менше хаотичних шарів і більше чітких форм, акуратних зрізів та природного об'єму. Серед фаворитів сезону — довжина до ключиць, гладкий боб, коротка піксі та стрижки для кучерів.

Новини.LIVE з посиланням на Allure розповість, на які варіанти варто звернути увагу перед наступним візитом до перукаря.

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Довжина до ключиць

Волосся, яке ледь торкається ключиць, стане одним із вдалих рішень для тих, хто поки не готовий до короткої стрижки. Така довжина не потребує складного догляду, а з укладками можна експериментувати залежно від настрою. У будні пасма достатньо висушити феном із легкою підкруткою кінчиків, а для вечірнього виходу зібрати в низький пучок.

Але власницям тонкого волосся варто попросити майстра не надто проріджувати кінчики, інакше вони здаватимуться ще рідшими.

Стрижка з рівним зрізом

Після тривалого захоплення каскадами та багатошаровими стрижками увагу знову привертає проста форма. Волосся підстригають на одному рівні, залишаючи щільні кінчики та виразну лінію зрізу. Такий варіант сподобається тим, хто любить розпущене волосся і не хоче щоранку витрачати час на укладку. До того ж рівні кінчики створюють враження більшої густоти.

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Проте є нюанс: на дуже тонкому волоссі результат залежатиме від природного об'єму та правильно підібраної довжини.

Вишукана піксі

Коротке волосся взимку теж матиме своїх прихильниць. Цього сезону йдеться про акуратну піксі з м'якими контурами, натхненну зачісками 1960-х років. Вона відкриває шию та обличчя, тому увага переходить на очі, вилиці й аксесуари.

Замість навмисно скуйовджених пасом можна обрати гладку верхівку та трохи подовжений чубчик. Для укладки вистачить невеликої кількості крему або гелю. Однак перед стрижкою варто обговорити з майстром, як волосся лежатиме без укладки: коротка довжина не завжди дозволяє швидко приховати невдалу форму.

Power bob — боб із чіткою формою

Ще один помітний напрям сезону — power bob. Це боб із рівною лінією зрізу, довжиною від підборіддя до плечей і мінімальною кількістю шарів. Його головна перевага — виразний силует.

Така стрижка привертає увагу до лінії щелепи та шиї. Вона стане хорошим вибором для тих, хто любить структуровані зачіски й хоче, щоб волосся зберігало охайну форму протягом дня. Для завершення образу достатньо гладкої укладки або легкого підкручування кінчиків усередину.

Кучерявий шеггі

Не залишаться без уваги й природні кучері. Для них у зимовому сезоні актуальним буде шеггі — багатошарова стрижка з коротшими пасмами біля обличчя та об'ємом на маківці. Чубчик може бути трохи недбалим, а окремі локони — вільно спадати на чоло.

Тут важливо не просто повторити фотографію з Pinterest, а врахувати характер завитка. На хвилястому волоссі шари створять легкий рух, а на тугих кучерях можуть помітно змінити загальний силует. Тому краще звернутися до перукаря, який уміє працювати з кучерявою текстурою.

Раніше ми писали про те, чому варто звернути увагу на біксі — одну з помітних коротких стрижок 2026 року. Вона поєднує риси піксі та боба, повертає моду 90-х і дає змогу спробувати коротке волосся без радикально короткої довжини.

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