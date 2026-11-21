Дівчина в сірому шарфі. Фото: magnific

Взимку шарф часто стає останньою деталлю, про яку згадують, збираючись на вулицю. Проте цей аксесуар потрібен не тільки для того, щоб зігрітися чи доповнити одяг. Він допомагає захистити шкіру шиї та нижньої частини обличчя від холодного повітря, вітру й різких перепадів температури.

Новини.LIVE пояснить головні функції цього аксесуара взимку.

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Навіщо жінкам носити шарф у холодну пору року

Мороз і сильний вітер впливають на шкіру значно більше, ніж може здаватися. Вразливими ділянками залишаються шия, підборіддя та щоки — ділянки, які часто відкриті навіть тоді, коли жінка одягає теплу куртку чи пальто. Саме тому шарф узимку варто сприймати не просто як гарний аксесуар, а як додатковий захист.

Захищає від холодного вітру

Узимку неприємні відчуття на шкірі нерідко спричиняє не стільки низька температура, скільки поривчастий вітер. Він може посилювати сухість, провокувати почервоніння та подразнення. Якщо прикрити шию й нижню частину обличчя шарфом, шкіра менше контактуватиме з холодним повітрям. Це особливо важливо для тих, хто має чутливу шкіру або схильність до почервоніння.

Допомагає уникнути пересушування

Узимку шкіра й без того переживає не найкращий період: на вулиці холодно, а в приміщеннях працює опалення, через яке повітря стає сухішим. У результаті може з'являтися відчуття стягнутості, лущення та дискомфорт. Шарф частково прикриває шкіру від прямого впливу вітру й холоду. Звісно, він не замінить зволожувальний крем, але стане корисним доповненням до щоденного догляду.

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Робить зимовий образ завершеним

Є ще одна причина не ховати шарфи далеко в шафу. За допомогою цього аксесуара можна змінити враження навіть від звичного верхнього одягу. Наприклад, об'ємний вовняний шарф додасть затишку пальту, а довга модель із тоншої тканини стане вдалим доповненням до пуховика.

Водночас варто звертати увагу на матеріал шарфа. Якщо тканина колеться, подразнює шкіру або залишає сліди на шиї, краще обрати інший варіант.

Також не варто надто туго затягувати аксесуар навколо обличчя. Шарф не здатний зупинити вікові зміни чи повністю захистити від появи зморшок, але допомагає зменшити вплив несприятливих погодних умов. І це вже достатня причина зробити його звичною частиною зимового гардероба.

Раніше ми писали про те, що взимку шкіра може реагувати на звичне вмивання зовсім інакше, ніж у теплу пору року. Після контакту з водою з’являється стягнутість, сухість і навіть почервоніння. Причина не завжди в косметиці: значення має й температура води.

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