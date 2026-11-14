Дівчина наносить крем на обличчя. Фото: magnific

Взимку навіть звична косметика не завжди рятує від сухості шкіри. Мороз надворі, вітер і сухе повітря в опалюваних приміщеннях поступово послаблюють її захисний бар'єр, через що з'являються стягнутість, лущення та свербіж. Щоб не доводити до тріщин і подразнення, варто трохи змінити щоденні звички та уважніше поставитися до догляду за обличчям і руками.

Новини.LIVE розповість про базовий догляд за шкірою в холодний сезон.

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Чому взимку шкіра стає сухою

Після прогулянки на морозі шкіра нерідко червоніє, а вдома з'являється відчуття, ніби її стягнули. Це не випадковість: взимку на неї одночасно впливають кілька несприятливих чинників. Холодне повітря містить менше вологи, вітер посилює подразнення, а опалення додатково висушує повітря в кімнатах.

Сухість шкіри, або ксероз, може проявлятися по-різному. Найчастіше люди помічають шорсткість, лущення, почервоніння та свербіж. Іноді шкіра тріскається настільки сильно, що з'являються болючі ранки й навіть кров.

Як доглядати за шкірою в холодну пору року

Потрібно зосередитися насамперед на збереженні вологи та захисті шкіри від зовнішніх подразників. Для цього не обов'язково повністю змінювати косметичку — достатньо переглянути кілька повсякденних звичок.

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Користуйтеся зволожувальним кремом. Наносьте його після вмивання та душу, а також протягом дня, якщо відчуваєте сухість. Не залишайте без догляду й руки: після кожного миття шкіри варто використовувати крем.

Наносьте його після вмивання та душу, а також протягом дня, якщо відчуваєте сухість. Не залишайте без догляду й руки: після кожного миття шкіри варто використовувати крем. Не вмивайтеся гарячою водою. Вона може посилювати сухість і подразнення. Краще обирати теплу воду, а після душу не розтирати тіло рушником, а обережно промокнути його.

Вона може посилювати сухість і подразнення. Краще обирати теплу воду, а після душу не розтирати тіло рушником, а обережно промокнути його. Перегляньте засоби для душу. Агресивні очищувальні компоненти та надто ароматизовані продукти можуть погіршувати стан сухої шкіри. Віддавайте перевагу засобам із зволожувальними компонентами.

Агресивні очищувальні компоненти та надто ароматизовані продукти можуть погіршувати стан сухої шкіри. Віддавайте перевагу засобам із зволожувальними компонентами. Не забувайте про SPF. Сонцезахисний засіб із фактором не менше 30 потрібен і взимку. Обирайте продукт із захистом від UVA- та UVB-променів.

Сонцезахисний засіб із фактором не менше 30 потрібен і взимку. Обирайте продукт із захистом від UVA- та UVB-променів. Захищайте руки під час прибирання. Мийні засоби та побутова хімія нерідко провокують сухість і подразнення. Для миття посуду й прибирання використовуйте гумові рукавички.

Мийні засоби та побутова хімія нерідко провокують сухість і подразнення. Для миття посуду й прибирання використовуйте гумові рукавички. Прикривайте відкриті ділянки тіла. Рукавички, шарф і шапка зменшують контакт шкіри з холодом та вітром.

Рукавички, шарф і шапка зменшують контакт шкіри з холодом та вітром. Стежте за вологістю вдома. Через опалення повітря в кімнатах стає сухішим. Зволожувач допоможе підтримувати комфортний рівень вологості.

Також варто стежити за харчуванням, їсти достатньо овочів і фруктів та пити воду протягом дня. Куріння теж негативно впливає на стан шкіри: нікотин звужує кровоносні судини й погіршує її кровопостачання.

Коли сухість шкіри потребує допомоги лікаря

Не завжди проблему можна вирішити звичайним кремом. Якщо сухість і свербіж не минають попри регулярний догляд, заважають спати вночі, з'являються відкриті ранки, ознаки інфекції або великі ділянки шкіри починають відшаровуватися, варто звернутися до лікаря. Окремої уваги варті тріщини, які кровоточать, і тривале подразнення. За такими проявами іноді стоїть не просто сезонна сухість, а шкірне захворювання, яке потребує окремого лікування.

Раніше ми писали про те, що після вмивання обличчя іноді виникає відчуття стягнутості, почервоніння або шкіра стає сухішою, хоча засіб для очищення ви не змінювали. Причина може бути у звичайній воді з-під крана. Дерматологи пояснили, чому навіть звичка вмиватися теплою чи холодною водою не завжди така корисна, як здається.

Також Новини.LIVE повідомляли, що взимку волосся може поводитися зовсім не так, як влітку: корені швидше жирніють, а кінчики стають сухими й ламкими. На це впливають опалення, холодне повітря та шапки, але не лише вони. Звичка рідше мити голову в холодний сезон може виявитися не найкращим рішенням — фахівці пояснюють, як часто це варто робити насправді.