Скільки днів можна не мити голову в холодну пору року: думка фахівців

Миття голови. Фото: magnific

В холодну пору року волосся потребує трохи іншого догляду через холод, сухе повітря в приміщеннях і постійне тертя об головні убори. Корені можуть швидше ставати жирними, тоді як кінчики пересихають і ламаються. Тому звичний графік миття голови іноді доводиться змінювати. При цьому важливо враховувати не лише пору року, а й стан шкіри голови та самого волосся.

Новини.LIVE з посиланням на видання The Page пояснить, чому це так важливо.

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Нюанси миття голови восени та взимку

Частота миття залежить передусім від типу шкіри голови. Єдиного графіка, який підходив би всім, немає.

Жирна шкіра голови

Якщо корені швидко стають жирними, голову можна мити щодня або через день. Для цього краще використовувати шампунь, який очищує шкіру, але не спричиняє подразнення. Адже саме по собі часте миття не шкодить волоссю, якщо засіб підібраний правильно.

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Нормальна шкіра голови

Зазвичай голову миють раз на два-три дні. Проте цей інтервал не обов’язково має бути незмінним. Після тренування або тривалого перебування в запиленому місці волосся можна вимити раніше.

Суха шкіра голови, кучеряве або фарбоване волосся

Таке волосся нерідко миють рідше, щоб не посилювати сухість. Водночас орієнтуватися лише на структуру чи колір пасом не варто. Важливо стежити за станом шкіри голови, тим, наскільки забруднилося волосся, і власними відчуттями.

Шампунь потрібно підбирати за потребами шкіри голови й наносити переважно на корені. А от кондиціонер і маску варто розподіляти по довжині, приділяючи особливу увагу кінчикам.

Як доглядати за волоссям у холодну пору року

Коли на вулиці холодає, а в приміщеннях починає працювати опалення, волосся може ставати сухішим і ламкішим. Щоб не погіршувати його стан, варто переглянути кілька звичок.

Не мийте голову гарячою водою

Для очищення волосся краще використовувати теплу воду. Занадто гаряча може пересушувати шкіру голови та викликати подразнення.

Не тріть мокре волосся рушником

Після миття достатньо обережно промокнути пасма, не розтираючи їх із силою. У вологому стані волосся легше пошкодити, тому не варто відразу інтенсивно розчісувати його. Якщо сушите голову феном, обирайте помірну температуру та використовуйте термозахист.

Не намагайтеся мити голову якомога рідше

Думка про те, що волосся можна привчити до рідшого миття і з часом воно перестане швидко жирніти, не має достатнього наукового підтвердження. Вироблення шкірного сала залежить від індивідуальних особливостей організму, гормональних чинників та інших причин. Тому збільшення проміжків між миттям не означає, що шкіра голови почне виділяти менше сала.

Якщо шкіра голови постійно свербить або лущиться, а волосся випадає сильніше, ніж зазвичай, не варто списувати все на холодну пору року. Коли симптоми не минають або посилюються, потрібно звернутися до дерматолога чи трихолога.

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