Всього одна помилка перед виходом псує зачіску під шапкою: що робити

Дівчина з укладкою в светрі та шапці. Фото: magnific

Для багатьох жінок шапка в холодну пору стає справжньою дилемою. Хочеться зігрітися, але після кількох годин під головним убором від укладки часто не залишається й сліду. Волосся втрачає форму, а іноді ще й починає електризуватися. Втім, відмовлятися від шапки через зачіску не обов’язково.

Новини.LIVE розповість кілька простих прийомів, які допоможуть зберегти волосся охайним навіть під шапкою.

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Обирайте правильну шапку

Багато залежить від самого головного убору. Краще вибирати шапки з натуральних матеріалів або ті, де частка синтетики не перевищує 30%. Якщо синтетики забагато, голова може пітніти, а волосся — електризуватися чи втрачати об’єм. Не менш важливо, щоб шапка не була тісною.

Занадто щільний головний убір приминає волосся. Краще обрати більш вільну модель, під яку поміститься весь об’єм зачіски.

Не надягайте шапку на вологе волосся

Взимку часто хочеться скоротити час на сушіння, але надягати шапку на недосушене волосся не варто. Спочатку повністю висушіть волосся, а потім протягом двох хвилин просушіть його феном у прохолодному режимі. Такий прийом допоможе довше зберегти укладку, а локони не так сильно плутатимуться.

Коли часу на укладання зовсім немає, волосся можна зібрати у звичайний пучок і закріпити хвостик невидимкою. Після цього надягайте об’ємну шапку.

Невеликий трюк для об’єму

Волосся звикає до проділу, який ви носите найчастіше, тому зазвичай саме на ньому воно й лежить. Перед тим як надягнути шапку, спробуйте зачесати волосся на інший бік. Після того як знімете головний убір, поверніть проділ на звичне місце. Волосся підніметься біля коренів, і зачіска матиме більш об’ємний вигляд.

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Що робити з електризованим волоссям

Взимку волосся під шапкою може накопичувати статичну електрику. Це дуже помітно на тонких і гладеньких пасмах. Для такої ситуації можна взяти спеціальний засіб або приготувати домашній спрей. Для нього змішують дистильовану воду, оцет, гліцерин та улюблену ефірну олію. Суміш потрібно розпорошити на шапку перед виходом із дому. Після цього волосся має менше електризуватися під час носіння головного убору.

Раніше ми писали про те, що зачіска, яка зручна влітку, не обов’язково буде хорошим варіантом взимку. Спека, сонце, мороз і сухе повітря в приміщеннях по-різному впливають на волосся, тому протягом року краще змінювати не лише засоби догляду, а й спосіб носити пасма.

Також Новини.LIVE повідомляли, що волосся може рости нормально, але довжина майже не змінюватиметься через постійне обламування кінчиків. Причиною іноді стають звичайні дії після миття голови, які ми повторюємо щодня й не сприймаємо як шкідливі.