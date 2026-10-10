Всего одна ошибка перед выходом из дома портит прическу под шапкой: что делать

Девушка с прической в свитере и шапке. Фото: magnific

Для многих женщин шапка в холодное время года становится настоящей дилеммой. Хочется согреться, но после нескольких часов под головным убором от прически часто не остается и следа. Волосы теряют форму, а иногда еще и начинают электризоваться. Впрочем, отказываться от шапки из-за прически не обязательно.

Новини.LIVE расскажет о нескольких простых приемах, которые помогут сохранить волосы ухоженными даже под шапкой.

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Выбирайте правильную шапку

Многое зависит от самого головного убора. Лучше выбирать шапки из натуральных материалов или те, где доля синтетики не превышает 30%. Если синтетики слишком много, голова может потеть, а волосы — электризоваться или терять объем. Не менее важно, чтобы шапка не была тесной.

Слишком плотный головной убор приминает волосы. Лучше выбрать более свободную модель, под которую поместится весь объем прически.

Не надевайте шапку на влажные волосы

Зимой часто хочется сократить время на сушку, но надевать шапку на недосушенные волосы не стоит. Сначала полностью высушите волосы, а затем в течение двух минут просушите их феном в прохладном режиме. Такой прием поможет дольше сохранить укладку, а локоны не будут так сильно путаться.

Когда времени на укладку совсем нет, волосы можно собрать в обычный пучок и закрепить хвостик невидимкой. После этого надевайте объемную шапку.

Небольшой трюк для объема

Волосы привыкают к пробору, который вы носите чаще всего, поэтому обычно именно на нем они и лежат. Перед тем как надеть шапку, попробуйте зачесать волосы на другую сторону. После того как снимете головной убор, верните пробор на привычное место. Волосы приподмнутся у корней, и прическа будет выглядеть более объемной.

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Что делать с электризующимися волосами

Зимой волосы под шапкой могут накапливать статическое электричество. Это особенно заметно на тонких и гладких прядях. Для такой ситуации можно воспользоваться специальным средством или приготовить домашний спрей. Для него смешивают дистиллированную воду, уксус, глицерин и любимое эфирное масло. Смесь нужно распылить на шапку перед выходом из дома. После этого волосы будут меньше электризоваться при ношении головного убора.

Ранее мы писали о том, что прическа, удобная летом, не обязательно будет хорошим вариантом зимой. Жара, солнце, мороз и сухой воздух в помещениях по-разному влияют на волосы, поэтому в течение года лучше менять не только средства по уходу, но и способ укладки.

Также Новини.LIVE сообщали, что волосы могут расти нормально, но их длина почти не будет меняться из-за постоянного обламывания кончиков. Причиной иногда становятся обычные действия после мытья головы, которые мы повторяем ежедневно и не воспринимаем как вредные.