Сколько дней можно не мыть голову в холодное время года: мнение специалистов

Мытье головы. Фото: magnific

В холодное время года волосы требуют несколько иного ухода из-за холода, сухого воздуха в помещениях и постоянного трения о головные уборы. Корни могут быстрее становиться жирными, тогда как кончики пересыхают и ломаются. Поэтому привычный график мытья головы иногда приходится менять. При этом важно учитывать не только время года, но и состояние кожи головы и самих волос.

Новини.LIVE со ссылкой на издание The Page объяснят, почему это так важно.

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Нюансы мытья головы осенью и зимой

Частота мытья зависит прежде всего от типа кожи головы. Единого графика, который подходил бы всем, нет.

Жирная кожа головы

Если корни быстро становятся жирными, голову можно мыть ежедневно или через день. Для этого лучше использовать шампунь, который очищает кожу, но не вызывает раздражения. Ведь само по себе частое мытье не вредит волосам, если средство подобрано правильно.

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Нормальная кожа головы

Обычно голову моют раз в два-три дня. Однако этот интервал не обязательно должен быть неизменным. После тренировки или длительного пребывания в запыленном месте волосы можно вымыть раньше.

Сухая кожа головы, вьющиеся или окрашенные волосы

Такие волосы нередко моют реже, чтобы не усугублять сухость. В то же время ориентироваться только на структуру или цвет прядей не стоит. Важно следить за состоянием кожи головы, степенью загрязнения волос и собственными ощущениями.

Шампунь нужно подбирать в соответствии с потребностями кожи головы и наносить преимущественно на корни. А вот кондиционер и маску стоит распределять по длине, уделяя особое внимание кончикам.

Как ухаживать за волосами в холодное время года

Когда на улице становится холоднее, а в помещениях включается отопление, волосы могут становиться более сухими и ломкими. Чтобы не ухудшать их состояние, стоит пересмотреть некоторые привычки.

Не мойте голову горячей водой

Для очищения волос лучше использовать теплую воду. Слишком горячая может пересушивать кожу головы и вызывать раздражение.

Не трите мокрые волосы полотенцем

После мытья достаточно аккуратно промокнуть пряди, не растирая их с усилием. Во влажном состоянии волосы легче повредить, поэтому не стоит сразу интенсивно расчесывать их. Если сушите голову феном, выбирайте умеренную температуру и используйте термозащиту.

Не пытайтесь мыть голову как можно реже

Мнение о том, что волосы можно приучить к более редкому мытью и со временем они перестанут быстро жирнеть, не имеет достаточного научного подтверждения. Выработка кожного сала зависит от индивидуальных особенностей организма, гормональных факторов и других причин. Поэтому увеличение промежутков между мытьем не означает, что кожа головы начнет выделять меньше сала.

Если кожа головы постоянно чешется или шелушится, а волосы выпадают сильнее, чем обычно, не стоит списывать все на холодное время года. Когда симптомы не проходят или усиливаются, нужно обратиться к дерматологу или трихологу.

Ранее мы писали о повседневных привычках, которые вредят волосам. Но не только ошибки в уходе влияют на их состояние: значение имеют и температура фена, и частота мытья головы, и способ сушки. Трихолог Ольга Понятовская назвала пять правил, которые помогут пересмотреть привычный уход без лишних затрат на новые средства.

Также Новини.LIVE сообщали, какая стрижка сохраняет опрятный вид в любую погоду. Зимой к выбору прически добавляется еще одно условие: волосы должны хорошо держать форму даже после шапки и не требовать длительной укладки. И на этот случай есть беспроигрышный выбор прически.