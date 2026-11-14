Девушка наносит крем на лицо. Фото: magnific

Зимой даже привычная косметика не всегда спасает от сухости кожи. Мороз на улице, ветер и сухой воздух в отапливаемых помещениях постепенно ослабляют ее защитный барьер, из-за чего появляются ощущение стянутости, шелушение и зуд. Чтобы не довести дело до трещин и раздражения, стоит немного изменить повседневные привычки и более внимательно отнестись к уходу за лицом и руками.

Новини.LIVE расскажет о базовом уходе за кожей в холодное время года.

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Почему зимой кожа становится сухой

После прогулки на морозе кожа нередко краснеет, а дома появляется ощущение, будто ее стянули. Это не случайно: зимой на нее одновременно воздействуют несколько неблагоприятных факторов. Холодный воздух содержит меньше влаги, ветер усиливает раздражение, а отопление дополнительно сушит воздух в комнатах.

Сухость кожи, или ксероз, может проявляться по-разному. Чаще всего люди замечают шероховатость, шелушение, покраснение и зуд. Иногда кожа трескается настолько сильно, что появляются болезненные ранки и даже кровь.

Как ухаживать за кожей в холодное время года

Нужно сосредоточиться в первую очередь на сохранении влаги и защите кожи от внешних раздражителей. Для этого не обязательно полностью менять косметичку — достаточно пересмотреть несколько повседневных привычек.

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Пользуйтесь увлажняющим кремом. Наносите его после умывания и душа, а также в течение дня, если чувствуете сухость. Не оставляйте без внимания и руки: после каждого мытья кожи стоит использовать крем.

Наносите его после умывания и душа, а также в течение дня, если чувствуете сухость. Не оставляйте без внимания и руки: после каждого мытья кожи стоит использовать крем. Не умывайтесь горячей водой. Она может усугублять сухость и раздражение. Лучше выбирать теплую воду, а после душа не растирать тело полотенцем, а аккуратно промокнуть его.

Она может усугублять сухость и раздражение. Лучше выбирать теплую воду, а после душа не растирать тело полотенцем, а аккуратно промокнуть его. Пересмотрите средства для душа. Агрессивные очищающие компоненты и слишком ароматизированные продукты могут ухудшать состояние сухой кожи. Отдавайте предпочтение средствам с увлажняющими компонентами.

Агрессивные очищающие компоненты и слишком ароматизированные продукты могут ухудшать состояние сухой кожи. Отдавайте предпочтение средствам с увлажняющими компонентами. Не забывайте о SPF. Солнцезащитное средство с фактором не менее 30 необходимо и зимой. Выбирайте продукт с защитой от UVA- и UVB-лучей.

Солнцезащитное средство с фактором не менее 30 необходимо и зимой. Выбирайте продукт с защитой от UVA- и UVB-лучей. Защищайте руки во время уборки. Моющие средства и бытовая химия нередко вызывают сухость и раздражение. Для мытья посуды и уборки используйте резиновые перчатки.

Моющие средства и бытовая химия нередко вызывают сухость и раздражение. Для мытья посуды и уборки используйте резиновые перчатки. Прикрывайте открытые участки тела. Перчатки, шарф и шапка уменьшают контакт кожи с холодом и ветром.

Перчатки, шарф и шапка уменьшают контакт кожи с холодом и ветром. Следите за влажностью в доме. Из-за отопления воздух в комнатах становится более сухим. Увлажнитель поможет поддерживать комфортный уровень влажности.

Также стоит следить за питанием, есть достаточно овощей и фруктов и пить воду в течение дня. Курение тоже негативно влияет на состояние кожи: никотин сужает кровеносные сосуды и ухудшает ее кровоснабжение.

Когда сухость кожи требует помощи врача

Не всегда проблему можно решить обычным кремом. Если сухость и зуд не проходят, несмотря на регулярный уход, мешают спать ночью, появляются открытые ранки, признаки инфекции или большие участки кожи начинают отслаиваться, стоит обратиться к врачу. Отдельного внимания заслуживают кровоточащие трещины и длительное раздражение. За такими проявлениями иногда скрывается не просто сезонная сухость, а кожное заболевание, требующее отдельного лечения.

Ранее мы писали о том, что после умывания лица иногда возникает ощущение стянутости, покраснение или кожа становится более сухой, хотя средство для очищения вы не меняли. Причина может крыться в обычной воде из-под крана. Дерматологи объяснили, почему даже привычка умываться теплой или холодной водой не всегда так полезна, как кажется.

Также Новини.LIVE сообщали, что зимой волосы могут вести себя совсем не так, как летом: корни быстрее жирнеют, а кончики становятся сухими и ломкими. На это влияют отопление, холодный воздух и шапки, но не только они. Привычка реже мыть голову в холодное время года может оказаться не лучшим решением — специалисты объясняют, как часто это стоит делать на самом деле.