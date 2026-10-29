Вместо гладкой кожи вы получите раздражение: какие домашние скрабы лучше не использовать

Скраб для тела. Фото: magnific

Косметологи уже давно советуют не использовать грубые абразивы для лица. А вот с телом ситуация немного иная. Кожа на бедрах и ягодицах более плотная, поэтому ей действительно может потребоваться дополнительное отшелушивание. Но далеко не каждый домашний рецепт одинаково безопасен. Давайте разберемся, какие ингредиенты можно использовать для скраба, а о каких лучше забыть.

Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media готовы дать ответ на этот вопрос.

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Кофе, сахар и соль для домашнего скраба

То, что слишком агрессивно для лица, не обязательно станет проблемой для кожи тела. Кофеин тонизирует, а кристаллы сахара и соли помогают удалить омертвевшие клетки. Но даже на теле есть участки с разной чувствительностью. Пятки, голени и ягодицы обычно нормально реагируют на скрабы с морской солью. А вот шея, декольте, живот и внутренняя сторона бедер требуют гораздо более деликатного ухода. Кожа в этих местах может быть тонкой и чувствительной, поэтому сильное трение способно вызвать микротравмы и даже появление сосудистых сеточек.

Существует еще одно распространенное заблуждение: якобы чем сильнее тереть бедра, тем быстрее исчезнет целлюлит, а средство от него лучше проникнет в ткани. На самом деле крем не может устранить структурные изменения, происходящие в подкожно-жировой клетчатке. Скраб тоже не устраняет целлюлит. Он лишь делает кожу более гладкой на ощупь и может временно выровнять ее вид за счет усиления кровообращения.

Сода — не лучший ингредиент для кожи

Домашние рецепты от высыпаний на спине до сих пор часто рекомендуют готовить с использованием пищевой соды. Для кожи такой вариант может принести больше проблем, чем пользы. Поверхность кожи имеет слабокислую среду. Это часть ее естественной защиты от бактерий. Пищевая сода, напротив, имеет щелочной pH. Если регулярно натирать ею спину или плечи, можно нарушить защитный барьер кожи. Из-за этого кожа может стать сухой, а выработка себума — усилиться. В результате появляются шелушения и новые высыпания.

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Не работает и популярный рецепт с содой и яблочным уксусом. Их предлагают смешивать, чтобы получить якобы эффективное средство для кожи. Но при реакции кислоты с содой они просто нейтрализуют друг друга. В результате получается вода с солями и пузырьками, а не какой-то особый скраб.

Лимон и корица могут навредить

Еще два ингредиента, которые часто встречаются в домашних рецептах, — лимон и корица. С ними тоже лучше не экспериментировать без надобности. Большое количество лимонного сока может раздражать кожу. К тому же цитрусовые обладают фототоксическими свойствами. Если после такого скраба выйти на солнце или пойти загорать, можно получить стойкую пигментацию.

Это касается и эфирного масла апельсина. Поэтому использовать цитрусовые смеси перед походом на пляж или активным пребыванием на солнце — не лучшая идея.

Корицу же часто добавляют в домашние средства ради ощущения тепла. Однако она может вызвать контактный дерматит и относится к сильным аллергенам. Если хочется, чтобы домашний скраб имел приятный сладкий аромат, лучше использовать немного качественного ванильного экстракта.

Как приготовить домашний скраб

Если вам нравится сам процесс приготовления косметики дома, можно сделать простой вариант из мелкой соли или сахара и базового компонента. При этом не стоит автоматически брать для этого кокосовое или оливковое масло с кухни. Такие масла могут быть комедогенными. Если кожа склонна к появлению акне на спине и плечах, они могут забивать поры. В таком случае вместо масла можно добавить к сахару или соли немного обычного геля для душа.

Чем заменить скраб

Сегодня для отшелушивания кожи необязательно использовать средства с твердыми частицами. Физические скрабы для тела постепенно уходят на второй план, поскольку есть более мягкие варианты. Для гладкости кожи можно использовать средства с AHA- или BHA-кислотами, лосьоны с мочевиной или энзимные пудры. Они помогают избавиться от омертвевших клеток без интенсивного механического трения.

После любого отшелушивания кожу нужно увлажнить. После душа достаточно промокнуть тело полотенцем и нанести лосьон. На слегка влажной коже он будет действовать лучше.

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