Замість гладкої шкіри отримаєте подразнення: які домашні скраби краще не використовувати

Скраб для тіла. Фото: magnific

Косметологи давно радять не використовувати грубі абразиви для обличчя. А от із тілом ситуація трохи інша. Шкіра на стегнах і сідницях щільніша, тому їй справді може знадобитися додаткове відлущування. Але далеко не кожен домашній рецепт однаково безпечний. Розберімося, які інгредієнти можна використовувати для скрабу, а про які краще забути.

Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media готовий дати відповідь на це питання.

Реклама

Кава, цукор і сіль для домашнього скрабу

Те, що занадто агресивно для обличчя, не обов’язково буде проблемою для шкіри тіла. Кофеїн тонізує, а кристали цукру та солі допомагають прибрати відмерлі клітини. Але навіть на тілі є ділянки з різною чутливістю. П’яти, гомілки та сідниці зазвичай нормально реагують на скраби з морською сіллю. А ось шия, декольте, живіт і внутрішня сторона стегон потребують значно делікатнішого догляду. Шкіра там може бути тонкою та чутливою, тому сильне тертя здатне спричинити мікротравми й навіть появу судинних сіточок.

Існує ще одна популярна помилка: нібито чим сильніше терти стегна, тим швидше зникне целюліт, а засіб від нього краще проникне в тканини. Насправді крем не може розчинити структурні зміни, які відбуваються в підшкірно-жировій клітковині. Скраб теж не прибирає целюліт. Він лише робить шкіру гладкішою на дотик і може тимчасово вирівняти її вигляд за рахунок посилення кровообігу.

Сода — не найкращий інгредієнт для шкіри

Домашні рецепти від висипань на спині досі часто радять робити із харчовою содою. Для шкіри такий варіант може принести більше проблем, ніж користі. Поверхня шкіри має слабокисле середовище. Воно є частиною її природного захисту від бактерій. Харчова сода, навпаки, має лужний pH. Якщо регулярно натирати нею спину або плечі, можна порушити захисний бар’єр шкіри. Через це шкіра може стати сухою, а вироблення себуму — посилитися. У результаті з’являються лущення та нові висипання.

Читайте також:

Не працює й популярний рецепт із содою та яблучним оцтом. Їх пропонують змішувати, щоб отримати нібито ефективний засіб для шкіри. Але під час реакції кислоти з содою вони просто нейтралізують одна одну. У результаті залишається вода з солями та бульбашками, а не якийсь особливий скраб.

Лимон і кориця можуть нашкодити

Ще два інгредієнти, які часто можна зустріти в домашніх рецептах, — лимон і кориця. З ними теж краще не експериментувати без потреби. Велика кількість лимонного соку може подразнити шкіру. До того ж цитрусові мають фототоксичні властивості. Якщо після такого скрабу вийти на сонце або піти засмагати, можна отримати стійку пігментацію.

Це стосується і ефірної олії апельсина. Тому використовувати цитрусові суміші перед пляжем чи активним перебуванням на сонці — не найкраща ідея.

Корицю ж часто додають до домашніх засобів заради відчуття тепла. Проте вона може спричинити контактний дерматит і належить до сильних алергенів. Якщо хочеться, щоб домашній скраб мав приємний солодкий аромат, краще використати трохи якісного ванільного екстракту.

Як приготувати домашній скраб

Якщо вам подобається сам процес приготування косметики вдома, можна зробити простий варіант із дрібної солі або цукру та базового компонента. Водночас не варто автоматично брати для цього кокосову чи оливкову олію з кухні. Такі олії можуть бути комедогенними. Якщо шкіра схильна до появи акне на спині та плечах, вони здатні забивати пори. У такому разі замість олії можна додати до цукру чи солі трохи звичайного гелю для душу.

Чим замінити скраб

Сьогодні для відлущування шкіри необов’язково використовувати засоби з твердими частинками. Фізичні скраби для тіла поступово відходять на другий план, оскільки є більш м’які варіанти. Для гладкості шкіри можна використовувати засоби з AHA- або BHA-кислотами, лосьйони із сечовиною чи ензимні пудри. Вони допомагають позбутися відмерлих клітин без інтенсивного механічного тертя.

Після будь-якого відлущування шкіру потрібно зволожити. Після душу достатньо промокнути тіло рушником і нанести лосьйон. На злегка вологій шкірі він працюватиме краще.

Раніше ми писали про те, що тон шкіри може змінюватися після засмаги, а підтон залишається незмінним. Саме підтон впливає на те, як на обличчі виглядатиме тональний крем, рум’яна чи помада, але визначити його лише на око буває складно — допоможуть три прості перевірки вдома.

Також Новини.LIVE повідомляли, що зморшки з’являються не лише через природне старіння шкіри. На її стан можуть впливати звички, які повторюються щодня: від перебування на сонці без SPF і куріння до недосипу, надмірного вмивання та великої кількості солодкого в раціоні.