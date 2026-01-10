Модний шарф на зиму — дизайнерська новинка, яку носять всі

Дівчина з шарфом. Фото з Instagram

Український дизайнер Андре Тан стверджує, що головним аксесуаром зими 2026 стане хутряний шарф. За його словами, це бюджетніша альтернатива шубі, яка додає вишуканості навіть простому образу.

Новини.LIVE допоможе розібратися, як його носити і чи справді це працює в образі.

Хутряний шарф в тренді

Тан пояснив, що хутряний шарф може замінити шубу для тих, хто не хоче або не може купити повноцінний хутряний виріб. Шарф коштує менше, але дає схожий ефект — додає образу розкоші.

"Хутряні шарфи мають супер актуальний і модний вигляд, додають вишуканості навіть дуже простому образу. Якщо ви не знаєте куди застосувати свою маніжку — шарф стане чудовою можливістю все круто обіграти", — стверджує дизайнер.

Хутряний шарф в образі. Фото з Instagram

Як носити

Поверх пальта

Найпростіший варіант — накинути шарф на плечі замість накидки. Це працює з класичним пальтом, особливо якщо воно однотонне і нейтральне. Хутряний шарф додає об'єм і текстуру, які роблять образ менш плоским. Можна зав'язати шарф у вільний вузол або сформувати петлю.

Навколо шиї

У холодні дні можна щільно загорнути шарф навколо шиї. Це не тільки про стиль, а й про реальне тепло. Хутро тримає температуру краще, ніж звичайний тканинний шарф.

З об'ємними пальтами

Хутряний шарф добре працює з пальтами, які самі по собі об'ємні — оверсайз, пальта-коконы, пальта з широкими рукавами. Додаткова текстура від хутра ідеально доповнює образ.

З тонкими пальтами теж можна, але треба стежити, щоб шарф не мав занадто масивний вигляд порівняно з рештою образу.

