Модный шарф на зиму — дизайнерская новинка, которую носят все

Украинский дизайнер Андре Тан утверждает, что главным аксессуаром зимы 2026 года станет меховой шарф. По его словам, это более бюджетная альтернатива шубе, которая добавляет изысканности даже простому образу.

Новини.LIVE поможет разобраться, как его носить и действительно ли это работает в образе.

Меховой шарф в тренде

Тан объяснил, что меховой шарф может заменить шубу для тех, кто не хочет или не может купить полноценное меховое изделие. Шарф стоит меньше, но дает похожий эффект — добавляет образу роскоши.

"Меховые шарфы выглядят супер актуально и модно, добавляют изысканности даже очень простому образу. Если вы не знаете куда применить свою манишку — шарф станет отличной возможностью все круто обыграть", — утверждает дизайнер.

Меховой шарф в образе. Фото из Instagram

Как носить

Поверх пальто

Самый простой вариант — накинуть шарф на плечи вместо накидки. Это работает с классическим пальто, особенно если оно однотонное и нейтральное. Меховой шарф добавляет объем и текстуру, которые делают образ менее плоским. Можно завязать шарф в свободный узел или сформировать петлю.

Вокруг шеи

В холодные дни можно плотно завернуть шарф вокруг шеи. Это не только о стиле, но и о реальном тепле. Мех держит температуру лучше, чем обычный тканевый шарф.

С объемными пальто

Меховой шарф хорошо работает с пальто, которые сами по себе объемные — оверсайз, пальто-коконы, пальто с широкими рукавами. Дополнительная текстура от меха идеально дополняет образ.

С тонкими пальто тоже можно, но надо следить, чтобы шарф не выглядел слишком массивным по сравнению с остальным образом.

