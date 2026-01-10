Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Какой шарф в моде зимой — стильная новинка от дизайнера

Какой шарф в моде зимой — стильная новинка от дизайнера

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 08:44
Модный шарф на зиму — дизайнерская новинка, которую носят все
Девушка с шарфом. Фото з Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан утверждает, что главным аксессуаром зимы 2026 года станет меховой шарф. По его словам, это более бюджетная альтернатива шубе, которая добавляет изысканности даже простому образу.

Новини.LIVE поможет разобраться, как его носить и действительно ли это работает в образе.

Реклама
Читайте также:

Меховой шарф в тренде

Тан объяснил, что меховой шарф может заменить шубу для тех, кто не хочет или не может купить полноценное меховое изделие. Шарф стоит меньше, но дает похожий эффект —  добавляет образу роскоши.

"Меховые шарфы выглядят супер актуально и модно, добавляют изысканности даже очень простому образу. Если вы не знаете куда применить свою манишку —  шарф станет отличной возможностью все круто обыграть", — утверждает дизайнер.

З хутряним шарфом образ стає елегантним
Меховой шарф в образе. Фото из Instagram

Как носить

Поверх пальто

Самый простой вариант —  накинуть шарф на плечи вместо накидки. Это работает с классическим пальто, особенно если оно однотонное и нейтральное. Меховой шарф добавляет объем и текстуру, которые делают образ менее плоским. Можно завязать шарф в свободный узел или сформировать петлю.

Вокруг шеи

В холодные дни можно плотно завернуть шарф вокруг шеи. Это не только о стиле, но и о реальном тепле. Мех держит температуру лучше, чем обычный тканевый шарф.

С объемными пальто

Меховой шарф хорошо работает с пальто, которые сами по себе объемные — оверсайз, пальто-коконы, пальто с широкими рукавами. Дополнительная текстура от меха идеально дополняет образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С тонкими пальто тоже можно, но надо следить, чтобы шарф не выглядел слишком массивным по сравнению с остальным образом.

Ранее мы писали о том, что мохеровые шарфы из СССР возвращаются в моду, которые сейчас активно ищут.

Также мы сообщали, что советуют носить зимой, если вам шапки не по душе.

мода тренды аксессуары стиль шарф
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации