Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Прически, которые не стоит делать в 2026 году: вышли из моды

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 16:06
Прически, которые больше не актуальны: что выбрать вместо них
Девушка с укладкой. Фото: freepik

Мода на волосы меняется так же быстро, как на одежду или макияж. То, что еще год назад считалось стильным, сегодня может выглядеть старомодно и даже добавлять лишние годы. Если коротко, то главный тренд 2026 года можно описать одним словом: естественность.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Какие прически точно в прошлом

  • Сложные укладки с тоннами лака. Гладкие, идеальные локоны сейчас выглядят искусственно.
  • Каре без объема и текстуры. Ровные, жесткие линии делают образ строгим и "плоским".
  • Высокие начесы с гладко зачесанными висками. Они сразу выдают стиль прошлого.
  • Длинные одноуровневые стрижки без формы. Такие волосы часто выглядят неопрятно и немного банально.
  • Слишком яркое окрашивание без плавных переходов.

Чем заменить

В центре внимания сейчас легкость и естественность. Волосы должны выглядеть так, будто они красивы сами по себе, без часов укладки.

  • Многослойные стрижки. Они добавляют движения и объема, делают образ живым.
  • Мягкое каре с текстурой. Удлиненные пряди возле лица делают стиль современным и свежим.
  • Каскадные стрижки. Поворачиваются, но без резких перепадов — все должно быть естественно.
  • Легкие волны и "пляжный эффект". Никакой идеальной симметрии, немного небрежности — и образ уже будет выглядеть легко и непринужденно.
  • Окрашивание с плавными переходами. Балаяж, шатуш, бейбилайтс — цвета становятся глубокими и живыми, без резких контрастов.

Итак, 2026 год о естественной красоте волос. Забудьте о долгих по времени укладках и идеальных геометрических формах. Вместо этого выбирайте легкость, движение и сдержанный цвет волос. Тогда вы будете оставаться в тренде.

Читайте также:

Ранее мы писали о том, какая стрижка может подарить вам более молодой вид. По этому поводу высказалась известная стилистка-парикмахер Дженнифер Кораб.

Также Новини.LIVE сообщали, какой модный аксессуар для волос этой весной. О нем напомнила актриса сериала "Дивні Дива".

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации