Прически, которые больше не актуальны: что выбрать вместо них

Девушка с укладкой. Фото: freepik

Мода на волосы меняется так же быстро, как на одежду или макияж. То, что еще год назад считалось стильным, сегодня может выглядеть старомодно и даже добавлять лишние годы. Если коротко, то главный тренд 2026 года можно описать одним словом: естественность.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Какие прически точно в прошлом

Сложные укладки с тоннами лака. Гладкие, идеальные локоны сейчас выглядят искусственно.

Каре без объема и текстуры. Ровные, жесткие линии делают образ строгим и "плоским".

Высокие начесы с гладко зачесанными висками. Они сразу выдают стиль прошлого.

Длинные одноуровневые стрижки без формы. Такие волосы часто выглядят неопрятно и немного банально.

Слишком яркое окрашивание без плавных переходов.

Чем заменить

В центре внимания сейчас легкость и естественность. Волосы должны выглядеть так, будто они красивы сами по себе, без часов укладки.

Многослойные стрижки. Они добавляют движения и объема, делают образ живым.

Мягкое каре с текстурой. Удлиненные пряди возле лица делают стиль современным и свежим.

Каскадные стрижки. Поворачиваются, но без резких перепадов — все должно быть естественно.

Легкие волны и "пляжный эффект". Никакой идеальной симметрии, немного небрежности — и образ уже будет выглядеть легко и непринужденно.

Окрашивание с плавными переходами. Балаяж, шатуш, бейбилайтс — цвета становятся глубокими и живыми, без резких контрастов.

Итак, 2026 год о естественной красоте волос. Забудьте о долгих по времени укладках и идеальных геометрических формах. Вместо этого выбирайте легкость, движение и сдержанный цвет волос. Тогда вы будете оставаться в тренде.

