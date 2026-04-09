Зачіски, які більше не актуальні: що обрати замість них

Зачіски, які не варто робити у 2026 році: вийшли з моди
Мода на волосся змінюється так само швидко, як на одяг чи макіяж. Те, що ще рік тому вважалося стильним, сьогодні може мати старомодний вигляд і навіть додавати зайві роки. Якщо коротко, то головний тренд 2026 року можна описати одним словом: природність.
Розповідає Новини.LIVE з посиланням на ТСН.
Які зачіски точно в минулому
- Складні укладання з тоннами лаку. Гладкі, ідеальні локони зараз мають штучний вигляд.
- Каре без об’єму і текстури. Рівні, жорсткі лінії роблять образ суворим і "плоским".
- Високі начісування з гладко зачесаними скронями. Вони одразу видають стиль минулого.
- Довгі однорівневі стрижки без форми. Таке волосся часто має неохайний і трохи банальний вигляд.
- Надто яскраве фарбування без плавних переходів.
Чим замінити
У центрі уваги зараз легкість і природність. Волосся повинно мати такий, ніби воно красиве саме собою, без годин укладання.
- Багатошарові стрижки. Вони додають руху і об’єму, роблять образ живим.
- М’яке каре з текстурою. Подовжені пасма біля обличчя роблять стиль сучасним і свіжим.
- Каскадні стрижки. Повертаються, але без різких перепадів — все має бути природно.
- Легкі хвилі та "пляжний ефект". Ніякої ідеальної симетрії, трохи недбалості — і образ вже буде мати легкий та невимушений вигляд.
- Фарбування з плавними переходами. Балаяж, шатуш, бейбілайтс — кольори стають глибокими та живими, без різких контрастів.
Отже 2026 рік — про природну красу волосся. Забудьте про довгі по часу укладання та ідеальні геометричні форми. Натомість обирайте легкість, рух і стриманий колір волосся. Тоді ви будете залишатись у тренді.
Раніше ми писали про те, яка стрижка може подарувати вам молодший вигляд. З цього приводу висловилась відома стилістка-перукарка Дженніфер Кораб.
Також Новини.LIVE повідомляли, який модний аксесуар для волосся цієї весни. Про нього нагадала акторка серіалу "Дивні Дива".
Читайте Новини.LIVE!