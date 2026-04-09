Відео

Зачіски, які не варто робити у 2026 році: вийшли з моди

Зачіски, які не варто робити у 2026 році: вийшли з моди

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 16:06
Зачіски, які більше не актуальні: що обрати замість них
Дівчина з укладкою. Фото: freepik

Мода на волосся змінюється так само швидко, як на одяг чи макіяж. Те, що ще рік тому вважалося стильним, сьогодні може мати старомодний вигляд і навіть додавати зайві роки. Якщо коротко, то головний тренд 2026 року можна описати одним словом: природність. 

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Які зачіски точно в минулому

  • Складні укладання з тоннами лаку. Гладкі, ідеальні локони зараз мають штучний вигляд.
  • Каре без об’єму і текстури. Рівні, жорсткі лінії роблять образ суворим і "плоским".
  • Високі начісування з гладко зачесаними скронями. Вони одразу видають стиль минулого.
  • Довгі однорівневі стрижки без форми. Таке волосся часто має неохайний і трохи банальний вигляд.
  • Надто яскраве фарбування без плавних переходів. 

Чим замінити

У центрі уваги зараз легкість і природність. Волосся повинно мати такий, ніби воно красиве саме собою, без годин укладання

  • Багатошарові стрижки. Вони додають руху і об’єму, роблять образ живим.
  • М’яке каре з текстурою. Подовжені пасма біля обличчя роблять стиль сучасним і свіжим.
  • Каскадні стрижки. Повертаються, але без різких перепадів — все має бути природно.
  • Легкі хвилі та "пляжний ефект". Ніякої ідеальної симетрії, трохи недбалості — і образ вже буде мати легкий та невимушений вигляд.
  • Фарбування з плавними переходами. Балаяж, шатуш, бейбілайтс — кольори стають глибокими та живими, без різких контрастів.

Отже 2026 рік — про природну красу волосся. Забудьте про довгі по часу укладання та ідеальні геометричні форми. Натомість обирайте легкість, рух і стриманий колір волосся. Тоді ви будете залишатись у тренді.

зачіски антитренди 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
