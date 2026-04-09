Зачіски, які більше не актуальні: що обрати замість них

Мода на волосся змінюється так само швидко, як на одяг чи макіяж. Те, що ще рік тому вважалося стильним, сьогодні може мати старомодний вигляд і навіть додавати зайві роки. Якщо коротко, то головний тренд 2026 року можна описати одним словом: природність.

Які зачіски точно в минулому

Складні укладання з тоннами лаку. Гладкі, ідеальні локони зараз мають штучний вигляд.

Каре без об’єму і текстури. Рівні, жорсткі лінії роблять образ суворим і "плоским".

Високі начісування з гладко зачесаними скронями. Вони одразу видають стиль минулого.

Довгі однорівневі стрижки без форми. Таке волосся часто має неохайний і трохи банальний вигляд.

Надто яскраве фарбування без плавних переходів.

Чим замінити

У центрі уваги зараз легкість і природність. Волосся повинно мати такий, ніби воно красиве саме собою, без годин укладання.

Багатошарові стрижки. Вони додають руху і об’єму, роблять образ живим.

М’яке каре з текстурою. Подовжені пасма біля обличчя роблять стиль сучасним і свіжим.

Каскадні стрижки. Повертаються, але без різких перепадів — все має бути природно.

Легкі хвилі та "пляжний ефект". Ніякої ідеальної симетрії, трохи недбалості — і образ вже буде мати легкий та невимушений вигляд.

Фарбування з плавними переходами. Балаяж, шатуш, бейбілайтс — кольори стають глибокими та живими, без різких контрастів.

Отже 2026 рік — про природну красу волосся. Забудьте про довгі по часу укладання та ідеальні геометричні форми. Натомість обирайте легкість, рух і стриманий колір волосся. Тоді ви будете залишатись у тренді.

