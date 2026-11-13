Красивая женщина с длинными волосами. Фото: magnific

Длинные волосы после 50 лет вовсе не обязательно делают женщину старше. Все зависит от стрижки, состояния волос и того, как они обрамляют лицо. Парикмахеры советуют не спешить с короткой прической только из-за возраста, а обратить внимание на несколько деталей, которые могут изменить весь образ.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Реклама

Стоит ли отказываться от длинных волос после 50

Еще недавно женщинам после 50 лет часто советовали укорачивать волосы. Каре, боб или совсем короткая стрижка считались едва ли не обязательной частью образа зрелой женщины. Однако такие правила давно утратили актуальность. Длинные пряди могут хорошо смотреться в любом возрасте, если они ухожены, а прическа подходит к чертам лица.

Лондонский стилист Джордж Нортвуд подчеркивает, что дело не в сантиметрах, а в форме стрижки и качестве волос. Подобного мнения придерживается и Дом Сили, международный креативный директор Color Wow. Он советует выбирать прическу не по возрастным стереотипам, а в соответствии с собственными предпочтениями.

На что обратить внимание при уходе

С возрастом волосы могут становиться более сухими, жесткими и ломкими. Поэтому, если хочется сохранить длину, стоит уделять больше внимания их состоянию. Джордж Нортвуд советует регулярно подстригать кончики, чтобы избавиться от секущихся участков, а раз в неделю использовать питательную маску.

Читайте также:

Стилист также упоминает о важности питания: в рационе должны присутствовать источники омега-3 и темно-зеленые листовые овощи. А Кристоф Потен, арт-директор Aveda, обращает внимание на средства для восстановления структуры волос. В частности, бондинг-уход помогает восстановить поврежденные связи внутри волоса.

Какая стрижка поможет освежить лицо

Если длинные волосы кажутся слишком тяжелыми и лишенными объема, не обязательно от них отказываться. Можно попросить парикмахера добавить мягкие слои, которые сделают прическу более динамичной. Еще один вариант — воздушная челка. Она помогает обрамить лицо и привлечь внимание к глазам.

Важен и цвет. По словам Дома Сили, удачно подобранные оттенки и более светлые пряди у лица способны освежить внешность, подчеркнуть глаза и скулы.

Среди знаменитостей, которые не отказываются от длинных волос, можно упомянуть Деми Мур, Монику Беллуччи, Сару Джессику Паркер, Джулианну Мур и Наоми Кэмпбелл. Их примеры доказывают, что нет единой прически, которую нужно выбирать после 50 лет.

Джордж Нортвуд советует время от времени пересматривать привычную стрижку вместе с парикмахером и не бояться перемен. Возможно, достаточно немного скорректировать форму или оттенок, а не обрезать половину длины. Главное, чтобы прическа нравилась вам, а не соответствовала чьим-то представлениям о том, как должна выглядеть женщина определенного возраста.

Ранее мы писали о том, что после 50 лет нужно более ответственно подходить к выбору оттенка лака. Слишком темные или холодные цвета создают резкий контраст с кожей, из-за чего вены, пигментные пятна и покраснения становятся более заметными. Поэтому при выборе маникюра стоит учитывать не только модные тенденции, но и то, как цвет сочетается с тоном кожи.

Также Новини.LIVE сообщали, что мини-юбки, неоновые цвета и леопардовый принт вполне могут оставаться в гардеробе женщины после 50. Дело не в возрасте, а в том, как сочетать именно эти вещи с другой одеждой. Некоторые модные решения могут сыграть против образа, даже если сами по себе они вовсе не плохи.