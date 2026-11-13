Гарна жінка з довгим волоссям. Фото: magnific

Довге волосся після 50 років зовсім не обов'язково робить жінку старшою. Усе залежить від стрижки, стану пасом і того, як вони обрамляють обличчя. Перукарі радять не поспішати з короткою зачіскою лише через вік, а звернути увагу на кілька деталей, які можуть змінити весь образ.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

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Чи варто відмовлятися від довжини після 50

Ще донедавна жінкам після 50 років часто радили вкорочувати волосся. Каре, боб або зовсім коротка стрижка вважалися чи не обов'язковою частиною образу зрілої жінки. Проте такі правила давно втратили актуальність. Довгі пасма можуть мати гарний вигляд у будь-якому віці, якщо вони доглянуті, а зачіска пасує до рис обличчя.

Лондонський стиліст Джордж Нортвуд наголошує, що справа не в сантиметрах, а у формі стрижки та якості волосся. Подібної думки дотримується і Дом Сілі, міжнародний креативний директор Color Wow. Він радить обирати зачіску не за віковими стереотипами, а відповідно до власних уподобань.

На що звернути увагу в догляді

З віком волосся може ставати сухішим, жорсткішим і ламкішим. Тому, якщо хочеться зберегти довжину, варто приділяти більше уваги його стану. Джордж Нортвуд радить регулярно підрізати кінчики, щоб позбутися посічених ділянок, а раз на тиждень використовувати живильну маску.

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Стиліст також згадує про значення харчування: у раціоні мають бути джерела омега-3 та темно-зелені листові овочі. А Крістоф Потен, артдиректор Aveda, звертає увагу на засоби для відновлення структури волосся. Зокрема, бондинг-догляд допомагає працювати з пошкодженими зв'язками всередині волосини.

Яка стрижка допоможе освіжити обличчя

Якщо довге волосся здається занадто важким і позбавленим об'єму, не обов'язково відмовлятися від нього. Можна попросити перукаря додати м'які шари, які зроблять зачіску рухливішою. Ще один варіант — повітряний чубчик. Він допомагає обрамити обличчя та привернути увагу до очей.

Важливий і колір. За словами Дома Сілі, вдало підібрані відтінки та світліші пасма біля обличчя здатні освіжити зовнішність, підкреслити очі й вилиці.

Серед знаменитостей, які не відмовляються від довжини, можна згадати Демі Мур, Моніку Беллуччі, Сару Джессіку Паркер, Джуліанну Мур і Наомі Кемпбелл. Їхні приклади доводять, що немає єдиної зачіски, яку потрібно обирати після 50 років.

Джордж Нортвуд радить час від часу переглядати звичну стрижку разом із перукарем і не боятися змін. Можливо, достатньо трохи скоригувати форму або відтінок, а не відрізати половину довжини. Головне, щоб волосся подобалося вам, а не відповідало чиїмось уявленням про те, який вигляд має мати жінка певного віку.

Раніше ми писали про те, що після 50 років потрібно відповідальніше відноситися до вибору відтінку лаку. Надто темні або холодні кольори створюють різкий контраст зі шкірою, через що вени, пігментні плями та почервоніння стають помітнішими. Тому під час вибору манікюру варто враховувати не лише модні тенденції, а й те, як колір поєднується з тоном шкіри.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мініспідниці, неонові кольори та леопардовий принт цілком можуть залишатися в гардеробі жінки після 50. Річ не у віці, а в тому, як поєднати саме ці речі з іншим одягом. Деякі модні рішення можуть зіграти проти образу, навіть якщо самі по собі вони зовсім не погані.