Девушка в зеленом пальто. Фото: magnific

Пальто, пуховик или шуба — зимняя верхняя одежда сопровождает нас почти каждый день, поэтому к ее выбору хочется подойти внимательно. В сезоне 2026 года дизайнеры представили немало вариантов, которые отличаются и кроем, и цветами, и фактурой. Среди них — объемные пальто, куртки с мехом, яркие пуховики и два вида экошуб.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какую верхнюю одежду будем носить зимой 2026 года

Массивные пальто

Пальто с широкими плечами, свободными рукавами и увеличенным силуэтом оставляют достаточно места для многослойной одежды. Под них можно надеть теплый свитер, не беспокоясь о том, что рукава будут сковывать движения. В коллекции Calvin Klein внимание привлекают и длинные модели макси. Они закрывают ноги и меняют пропорции всего образа.

На подиумах такие пальто демонстрировали с классическими сапогами и массивной обувью на плоской подошве. Еще одна деталь, которую можно позаимствовать для собственного гардероба, — широкий ремень поверх пальто.

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Куртка от Calvin Klein. Фото: Cosmopolitan

Кожаные куртки с мехом

Эти куртки напоминают авиаторские модели: кожаная поверхность, мех внутри, широкие лацканы и объемный воротник. В коллекции Rabanne использовали именно такое сочетание фактур. Оно отсылает к ретро-эстетике, но не ограничивает выбор одежды под куртку.

С джинсами получится привычный повседневный комплект, с макси-юбкой — совсем иное прочтение этой модели. Высокие сапоги дополняют оба варианта.

Куртка от Rabanne. Фото: Cosmopolitan

Яркие пальто

Красный, кобальтовый, фиолетовый и розовый вместо привычных черного и бежевого. Именно такие цвета дизайнеры выбрали для части зимних пальто. В пасмурные дни насыщенный оттенок будет хорошо заметен на фоне серых улиц и темной одежды. При этом не нужно подбирать к нему цветные брюки или аксессуары. Пальто любимого оттенка можно носить с привычными джинсами, однотонными свитерами и базовой обувью.

Пальто Balenciaga. Фото: Cosmopolitan

Экошубы с длинным ворсом

Длинный ворс меняет облик экошубы и делает ее заметной частью наряда. В коллекции Rick Owens представлены именно такие модели. Дизайнеры предлагают не откладывать их до особых случаев: экошубы появляются в образах с офисной одеждой, спортивными костюмами и романтическими платьями. Сочетание пушистой фактуры с вещами разного стиля позволяет носить одну модель в разных ситуациях.

Экошуба от Rick Owens. Фото: Cosmopolitan

Пуховики

Dries Van Noten, Miu Miu и Bottega Veneta включили пуховые куртки в свои коллекции, но отошли от привычной для них палитры. Вместо черного и бежевого — насыщенные цвета и принты. Пуховик в таком исполнении уже не теряется среди других зимних вещей и сам привлекает внимание. Остальную одежду можно оставить сдержанной или подчеркнуть цвет куртки отдельными деталями.

Стильный пуховик от Dries Van Noten. Фото: Cosmopolitan

Экошубы с яркими принтами

Леопардовые пятна, графические узоры, контрастные рисунки и необычные цветовые комбинации — дизайнеры предлагают отойти от однотонных экошуб. В таких моделях главную роль играет принт, поэтому дополнительный декор в одежде уже не обязателен. Достаточно сочетать шубу с однотонными вещами, чтобы рисунок оставался в центре внимания.

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