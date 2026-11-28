Дівчина в зеленому пальто. Фото: magnific

Пальто, пуховик чи шуба — зимовий верхній одяг супроводжує нас майже щодня, тому до його вибору хочеться підійти уважно. У сезоні 2026 року дизайнери показали чимало варіантів, які відрізняються і кроєм, і кольорами, і фактурою. Серед них — об'ємні пальта, куртки з хутром, яскраві пуховики та два види екошуб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сosmopolitan.

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Який верхній одяг носитимемо взимку 2026 року

Масивні пальта

Пальта з широкими плечима, вільними рукавами та збільшеним силуетом залишають достатньо місця для багатошарового одягу. Під них можна вдягнути теплий светр, не переймаючись, що рукави сковуватимуть рухи. У колекції Calvin Klein увагу привертають і довгі моделі максі. Вони закривають ноги та змінюють пропорції всього образу.

На подіумах такі пальта показували з класичними чоботами й масивним взуттям на пласкій підошві. Ще одна деталь, яку можна запозичити для власного гардероба, — широкий ремінь поверх пальта.

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Куртка від Calvin Klein. Фото: Cosmopolitan

Шкіряні куртки з хутром

Ці куртки нагадують авіаторські моделі: шкіряна поверхня, хутро всередині, широкі лацкани й об'ємний комір. У колекції Rabanne використали саме таке поєднання фактур. Воно відсилає до ретроестетики, але не обмежує вибір одягу під куртку.

З джинсами вийде звичний повсякденний комплект, із максіспідницею — зовсім інше прочитання цієї моделі. Високі чоботи доповнюють обидва варіанти.

Куртка від Rabanne. Фото: Cosmopolitan

Яскраві пальта

Червоний, кобальтовий, фіолетовий і рожевий замість звичних чорного та бежевого. Саме такі кольори дизайнери обрали для частини зимових пальт. У похмурі дні насичений відтінок буде добре помітний на тлі сірих вулиць і темного одягу. При цьому не потрібно підбирати до нього кольорові штани чи аксесуари. Пальто улюбленого відтінку можна носити зі звичними джинсами, однотонними светрами та базовим взуттям.

Пальто Balenciaga. Фото: Cosmopolitan

Екошуби з довгим ворсом

Довгий ворс змінює вигляд екошуби й робить її помітною частиною вбрання. У колекції Rick Owens представлено саме такі моделі. Дизайнери пропонують не відкладати їх до особливих випадків: екошуби з'являються в образах з офісним одягом, спортивними костюмами та романтичними сукнями. Поєднання пухнастої фактури з речами різного стилю дає змогу носити одну модель у різних ситуаціях.

Екошуба від Rick Owens. Фото: Cosmopolitan

Пуховики

Dries Van Noten, Miu Miu та Bottega Veneta включили пухові куртки до своїх колекцій, але відійшли від звичної для них палітри. Замість чорного й бежевого — насичені кольори та принти. Пуховик у такому виконанні вже не губиться серед інших зимових речей і сам привертає увагу. Решту одягу можна залишити стриманою або підтримати колір куртки окремими деталями.

Стильний пуховик від Dries Van Noten. Фото: Cosmopolitan

Екошуби з яскравими принтами

Леопардові плями, графічні візерунки, контрастні малюнки та незвичні комбінації кольорів — дизайнери пропонують відійти від однотонних екошуб. У таких моделях головну роль відіграє принт, тому додатковий декор в одязі вже не обов'язковий. Достатньо поєднати шубу з однотонними речами, щоб малюнок залишався в центрі уваги.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Лопес продемонструвала новий образ, у якому поєднала відверту чорну сукню з ефектною накидкою. Саме верхній шар вбрання складно було не помітити: об’ємна модель прикрашена квітковою вишивкою, хутром і довгою бахромою. Співачка доповнила її масивними прикрасами, серед яких особливу увагу привернуло кольє у формі метелика.

Також ми повідомляли, що Надя Дорофєєва показала, що зимова куртка не обов’язково має бути звичного прямого крою. Для нового образу співачка обрала об’ємний пуховик-кокон молочного відтінку й поєднала його з широкими чорними штанами.