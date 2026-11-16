Девушка сидит на кровати среди вещей. Фото: magnific

Одолжить платье у подруги, случайно надеть свитер наизнанку или купить новые сапоги на последние деньги — обычные ситуации, на которые мало кто обращает внимание. Однако в народных поверьях с такими мелочами связано немало предостережений. Некоторые приметы касаются не только выбора одежды, но и ухода за ней и даже способа совершения покупок.

Новини.LIVE расскажет о самых интересных приметах подробнее.

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Какие существуют приметы, связанные с одеждой

Надевать чужие вещи

В народе издавна верили, что вместе с чужой одеждой можно перенять судьбу ее предыдущего владельца. Наиболее нежелательно носить вещи умерших людей или принимать их от тех, кому в жизни не везло. Отдельно упоминались украшения: ношенные кольца и нательные крестики суеверные люди не советовали принимать в подарок.

В то же время раньше доношивание одежды было обычной практикой из-за ее высокой стоимости. Запреты могли иметь и вполне практическую основу: чужие вещи не всегда должным образом стирали, а некоторые инфекции способны передаваться через загрязненные ткани.

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Надевать вещи наизнанку

Случайно выйти из дома в кофте наизнанку — по народным поверьям, дурной знак. Такую ситуацию связывали с возможными ссорами, неприятностями или даже дракой. Поэтому, если человек замечал ошибку, ему советовали переодеться, бросить вещь на пол или попросить кого-нибудь трижды похлопать по спине. Конечно, никакого подтверждения влияния таких действий на будущие события нет. Зато намеренно надетая наизнанку вещь якобы могла принести удачу.

Зашивать одежду на себе

Если пуговица оторвалась или на одежде появилась дырка, не стоит браться за иглу, пока вещь на вас. Примета предупреждает, что вместе с нитками можно "зашить" собственную память. Именно поэтому пожилые люди советовали сначала снять одежду, а уже потом чинить ее. Если же времени на переодевание нет, существует народный способ обойти запрет — зажать нитку во рту во время шитья.

Покупать обновки на последние деньги

Даже поход за новой обувью или одеждой имеет свое суеверное объяснение. Считается, что после покупки в кошельке обязательно должна остаться хотя бы какая-то сумма. Если потратить все до последней копейки, можно надолго остаться без денег. Некоторые для перестраховки носят в кошельке отдельную монету, которую считают оберегом финансового благополучия. А если отбросить суеверия, в этом примете есть рациональная мысль: тратить все сбережения на обновку — действительно не лучшее решение.

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